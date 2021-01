'Lada' parādījusi jaunā 'Niva' apvidnieka aprises

"Renault" grupas starptautiskās konferences ietvaros tika atklāti arī tās sastāvā ietilpstošās "Lada" markas nākotnes plāni. Galvenais jaunums būs jaunās paaudzes "Lada Niva" apvidus automobilis, kas sērijveida ražošanai gatavā versijā tikšot prezentēts 2024. gadā. Šobrīd publicēta tā datorilustrācija ar jaunā modeļa vīziju.

"AvtoVAZ" publicētajā "Lada Niva Vision" attēlā un video redzams konceptuāls prototips, kas lielā mērā demonstrē gaidāmo sērijveida modeli. Tajā redzams, ka arī jaunajā "Niva" modelī ir plānots saglabāt tipiskās, jau vairāk nekā 40 gadus ražošanā esošās "Ņivas" dizaina iezīmes, piemēram, kantainā virsbūve, īsa priekšējā pārkare, taisnstūrveida radiatora dekoratīvais režģis un pagrieziena rādītāji virs priekšējiem lukturiem.

Tādējādi jaunajam "Niva" modelim "Lada" neplāno savu tipisko X-veida stilu, bet dizaina evolūcijā ies "Land Rover Defender" ceļu.

Kā "Renault" grupas konferencē paziņoja par "Dacia-Lada" nodaļu atbildīgais Denijs Levota, jaunajai "Niva" būs divi virsbūves veidi – trīs- un piecdurvju. Tāpat viņš apstiprināja iepriekš izskanējušo informāciju, ka jaunā "Lada Niva" tiks izstrādāta uz "Renault" grupas CMF-B platformas, kas ir, piemēram, arī "Nissan Juke" un "Renault Captur" mazo apvidnieku pamatā. Turklāt jaunā "Niva" būs globālais modelis, līdz ar to tiks piedāvāta ne tikai Krievijas tirgum.

Jaunā "Niva" būs viens no četriem principiāli jaunajiem "Lada" modeļiem, kas tirdzniecībā nonāks līdz 2025. gadam. Par diviem no tiem pagaidām nav nekādas informācijas, bet vēl viens no četriem būšot kompaktā apvidnieka (C-SUV segmenta) modelis.