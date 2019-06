'Lamborghini' apvienojis 'Huracan' superauto ar 'Urus' apvidnieku

Itāliešu superauto ražotājs "Lamborghini", izmantojot savu pieredzi "Urus" apvidnieka izstrādē, radījis "Huracan" paaugstinātās pārgājības modifikāciju "Sterrato", kas pagaidām ir konceptuāla statusa automobilis.

Rezultātā "Lamborghini" ir radījis superauto un apvidnieka mistrojumu, kas ir mūsdienu versija par "Mega Track" spēkratiem. "Sterrato" tulkojumā no itāliešu valodas nozīmē "grantēts ceļš".

"Sterrato" izstrādāts uz "Lamborghini Hurracan EVO" superauto bāzes un ir aprīkots ar 640 zirgspēku jaudīgo 5,2 litru V10 atmosfērisko dzinēju. Šasiju kontrolē "Lamborghini" izstrādātais vadības bloks "Dinamica Veicolo", kas šajā gadījumā pielāgots tieši braukšanai nost no asfalta ceļiem.

Šajā projektā "Lamborghini Hurracan" superauto klīrenss ir palielināts par 47 milimetriem, tāpat arī samazinātas pārkares. Spēkratam ir alumīnija aizsargi zem grīdas un sliekšņiem, kā arī dubļusargi no oglekļa šķiedras. Salonā uzstādīts drošības cauruļu rāmis no titāna sakausējuma, sēdekļi ar četrpunktu drošības jostām un alumīnija plāksnes uz grīdas.

Kā norāda "Lamborghini", šis prototips demonstrē to, ka prieku var sagādāt arī braukšana pa granti un to var darīt arī superauto. Pagaidām itālieši nesola "Sterrato" ieviest ražošanā, bet nenoliedz, ka tā varētu būt viena no nākotnes nišām.