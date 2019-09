'Land Rover' prezentējis leģendārā 'Defender' jauno paaudzi

"Land Rover Defender" ir automobilis, kura kantainais siluets un spēcīgais raksturs ir kļuvis par neatņemamu leģendas daļu. Pašlaik notiekošajā Frankfurtes automobiļu izstādē pirmo reizi nodemonstrētais jaunās paaudzes "Defender" tāpat nedomā slēpt kantaino raksturu, ko iedvesmojuši piedzīvojumi uz riteņiem.

"Defender" radītāji ir pacentušies, lai tā stūrainais siluets nekur nepazustu, bet ir acīmredzams, ka tas ir pilnīgi jauns un moderns SUV. Tas izskatās stilīgs un tāds arī ir, jo "Land Rover" inženieri un dizaineri "Defender" radījuši tiem, kam 4x4 tiešām nav sešpadsmit, bet daudz vairāk.

Frankfurtē pagaidām debitējusi tikai viena tradicionālo indeksu "110" mantojusī modifikācija, nedaudz vēlāk būs apskatāma arī īsākas riteņu bāzes "Defender 90". Vēl vēlāk parādīsies mazāku sēriju specializētās modifikācijas. Visiem "Defender" virsbūves stūros būs novietoti riteņi, panorāmas jumts ar raksturīgo kūkumu un uz sānu atveramas aizmugurējās durvis ar aprīkotu rezerves riteni.

"Jaunajam apvidniekam ir būtiska tā pagātne, bet tas nav tai pakļauts. Tādēļ tas arī ir jauno laiku "Defender", kura savdabīgums izcelts ar ekskluzīvu siluetu un optimālām proporcijām, kas sacīt saka, ka tas ir nopietns SUV. Īsts 4x4, kura izskats un konstrukcija atbilst tā aicinājumam," stāsta "Land Rover" dizaina vadītājs Gerijs Makgoverns.

Jaunā "Defender" radītāji ir pacentušies automobiļa salonā saglabāt dažus tā pirmsākuma stilistikas elementus. Piemēram, šur un tur ir redzamas stiprinājuma skrūves un tērauda virsbūves struktūras elementi. Turklāt pārnesuma svira nonākusi priekšējā panelī, bet brīvajā vietā iemontēts trešais pirmās rindas sēdeklis – līdzīgi kā pirmās paaudzes "Land Rover".

Tāds izvietojums ļāvis radīt neierastas sēdvietu kombinācijas – "Defender 110" var būt piecas, sešas vai septiņas vietas. Modifikācijas ar divām sēdekļu rindām bagāžas tilpums ir 1075 litri, bet, noliecot otrās rindas atzveltnes, ietilpība kļūst milzīga – 2380 l.

Sevišķi būtiski, lai SUV būtu izturīga šasija, un šeit "Land Rover" inženieri ir cītīgi pastrādājuši. Speciāli "Defender" radītās platformas arhitektūras nosaukums ir "D7x", savukārt tās pamatu veido viegls alumīnija monokoks, kas ļauj radīt koncerna vēsturē izturīgāko šasiju. Salīdzinot ar tradicionālo rāmju konstrukciju, šāda platforma ir pat trīs reizes izturīgāka pret vērpi un ir lielisks pamats neatkarīgai piekarei ar pneimospilveniem vai versijai ar elektromotoru.

Un tas ir pierādīts praksē – apvidniekam ir nācies izturēt vairāk nekā 62 000 testu, bet piekarei un virsbūves konstrukcijai nācies pieveikt "Land Rover Extreme Event Test" procedūru, kas paredz ievērojami lielāku slodzi un ārējo iedarbību, nekā ierastajās standarta izmēģinājumu programmās.

Izmēģinājumu laikā "Defender" pieveica vairāk nekā 1,2 milj. kilometru ekstremālos apstākļos – 50 grādu karstumā tuksnesī, 40 grādu aukstumā Arktikā un trīs kilometru augstumā Klinšu kalnos Kolorādo štatā.

Šādos apstākļos tika testēta arī pilnīgi jaunā visu velkošo riteņu vadības sistēma "Configurable Terrain Response", kas debitē jaunajā "Defender". Sistēma ļauj pieredzējušiem autovadītājiem pašiem izveidot uzstādījumu komplektāciju, kas vislabāk atbilst braukšanas apstākļiem un viņu autovadīšanas stilam. Savukārt iesācējiem sistēma vienkārši identificēs un piedāvās labāko režīmu esošajos apstākļos.

Jaunā apvidnieka klīrensu var uzstādīt līdz 291 mm, bet piekares ģeometrija ir tāda, ka priekšējais, centrālās daļas (breakover) un aizmugurējās daļas leņķis veido attiecīgi 38, 28 un 40 grādus. "Defender" var pieveikt 900 dziļu mm braslu, bet "Terrain Response 2" sistēmā ir elektroniskais brasla pieveikšanas palīgs.

Tāpat automobilī ir instalēta unikāla koncerna izstrādātā "ClearSight Ground View" tehnoloģija, kas ar elektronisko acu palīdzību ļauj pārredzēt ceļa virsmu, kas atrodas zem dzinēja pārsega, tieši iepretim priekšējiem riteņiem.

Pagaidām "Defender" tiks piedāvāts ar benzīna un dīzeļa dzinēju, bet tuvā nākotnē parādīsies arī uzlādējams hibrīds PHEV, tāpat tiek apspriests pilnībā elektriskais "Defender".

Pirmajiem pircējiem tiks piedāvāti četru cilindru, divu litru darba tilpuma un sešu cilindru, 3 litru darba tilpuma benzīna dzinēji, kas ģenerē attiecīgi 300 un 400 ZS. Pēdējais tiek komplektēts ar tā saucamo MHEV spēkstaciju – iekšdedzes dzinējs papildināts ar daļējo hibrīda sistēmu jeb nelielas jaudas starteri-ģeneratoru, kā arī akumulatoru.

Dīzeļa dzinēji arī ir divi – četru cilindru, divu litru darba tilpuma, kas ģenerē attiecīgi 200 un 240 ZS, kā arī 430 Nm griezes momentu. Turklāt abu dīzeļa patēriņu ražotājs sola 7,6 l uz 100 kilometriem.

Apvidnieks debitē pilnīgi jauna komunikācijas sistēma "Pivi Pro", kas aprūpēta ar jaunu, īpaši jutīgu un ātras reakcijas skārienekrānu. Bet atjaunotā "Software-Over-The-Air" (SOTA) tehnoloģija ļauj atjaunot pat 14 dažādu elektronisko moduļu programmatūras iekārtu tālvadības veidā, automātiski lejupielādējot un instalējot nepieciešamos papildinājumus.

"Defender" būs ar ierastajām koncerna aprīkojuma pakotnēm – "S", "SE", "HSE", "Launch Edition", "First Edition" un "Defender X" – taču vēl klients varēs individualizēt komplektāciju ar četrām atšķirīgām pakotnēm: "The Explorer", "Adventure", "Country" un "Urban". Tāpat būs iespējams pasūtīt sevišķi izturīgo virsbūves aizsargrisinājumu "Satin Protective Film", kas ar speciālu plēvīti pasargā krāsu un laku.

Un, protams, bezceļu un ceļojumu cienītājiem "Land Rover" piedāvās tālvadības elektrisko vinču, jumta telti, piepūšamas jumta nojumes un papildu bagāžas somas.

"Jaunais "Defender" tiks pārdots 128 pasaules valstīs un visur tas atbildīs stingrākajām vides aizsardzības un drošības prasībām. Jaunākās tehnoloģijas un tradicionālais raksturs ir ļāvis radīt īstu apvidnieku visiem zinātkārajiem piedzīvojumu meklētājiem," uzsver "Jaguar Land Rover" komercvadītājs Fēliks Brītigams.

"Land Rover Defender 90" cena ir, sākot no 48 950 eiro, bet "Defencer 110" –, sākot no 55 100 eiro. Latvijā jau ir sākusies iepriekšpārdošana "Land Rover Defender First" un "Launch" versijām. Pirmās automašīnas Latviju sasniegs 2020. gada aprīlī.