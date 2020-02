'Lexus ES 300h' ieguvis digitālos sānskata spoguļus

"Lexus ES" sedans "ES 300h" sper soli uz priekšu nākotnē, nomainot tradicionālos durvju spoguļus ar augstas izšķirtspējas digitālajām kamerām, kas rāda reāllaika attēlus monitoros, kas atrodas automobiļa iekšpusē. Jaunā tehnoloģija būs pieejama Latvijā šī gada rudens otrajā pusē.

Sākotnēji šī jaunā tehnoloģija ieviesta Japānā 2018. gadā kā pasaulē pirmā, kas paredzēta sērijveida ražošanas automobilim. Jaunā sistēma aizstāj tradicionālos durvju spoguļus ar kompaktām ārējām augstas izšķirtspējas kamerām, kas savienotas ar automobilī esošiem monitoriem.

Digitālie spoguļi sniedz skatu aiz automobiļa un netālu no automobiļa visos braukšanas apstākļos, mazinot vai pat likvidējot autovadītāja aklos punktus un automātiski pielāgojoties izvērsta skata rādīšanai, kad automobilis veic pagriezienu vai veic apgriešanās manevru. Šīs tehnoloģijas debija Eiropā notiks martā Ženēvas autoizstādē.



"Lexus Baltic" vadītājs Raigo Kaseorgs stāsta, ka "Lexus" turpina īstenot savu apņemšanos, proti, padarīt saviem klientiem pieejamas modernizētas tehnoloģijas, tādējādi sasniedzot vēl augstāku drošības un ērtības līmeni: "Pašuzlādes hibrīds "Lexus ES 300h" piedāvā sevišķi efektīvu 2,5 l benzīna dzinēju apvienojumā ar elektromotoru, kas abi kopā nodrošina kopējo jaudu 218 ZS. Pateicoties hibrīda tehnoloģijai, šāda veida jauda tiek panākta ar ievērojami mazu degvielas patēriņu – 5,5 litriem uz 100 km un tikai 4,3 l/100 km, braucot pilsētas apstākļos. Tas ir pastāvīgas inovācijas un attīstības rezultāts, kas šo modeli padara perfekti piemērotu jaunākās tehnoloģijas iepazīšanai, ko šajā gadījumā pārstāv digitāli sānskata monitori."

"Lexus" ir parūpējies arī par to, lai spoguļi darbotos jebkādos laikapstākļos, kas jo īpaši svarīgi ir tādā valstī kā Latvija. Ierīcēm ir iebūvēti sildītāji, kas nepieļauj apsarmošanu vai aizsvīšanu, un to atrašanās vieta ir tāda, lai tās nebūtu pakļautas lietus lāšu, dubļu vai sniega iedarbībai. Nepieciešamības gadījumā vadītājs ar slēdzi no mērinstrumentu paneļa var ieslēgt aizsvīdumu likvidējošu ierīci, kas nodrošinās skaidru skatu jebkurā laikā. "Ir ļoti svarīgi, lai braucējs vienmēr labi pārredzētu apkārt notiekoši, tieši tāpēc Lexus izstrādāja gudru risinājumu, kas ir uzticams jebkuros laikapstākļos, neatkarīgi no riepu radītajām šļakatām," norāda Kaseorgs.

Digitālo spoguļu sistēmas ergonomiskais dizains sniedz iespēju kontrolēt skatu ap automobili ar mazāku galvas kustību uz kreiso un labo pusi, kas atbilst "Lexus" mērķim mazināt autovadītāja darba slodzi. Divi piecu collu krāsu monitori atrodas pie priekšējo statņu pamatnes, cieši salāgoti ar durvju spoguļu augstumu, tādējādi esot autovadītāja intuitīvajā redzes līnijā. Tas nozīmē, ka vadītājam nav būtiski jāmaina sava dabiskā spoguļos ieskatīšanās darbība.

Kameras ietvertas plānos aerodinamiskos korpusos un, būdamas mazākas par durvju spoguļiem, mazina vēja troksni un mazāk aizsedz vadītāja uz priekšu diagonāli vērsto skatu. Sistēmai ir arī luminiscences sensors, kas automātiski mazina spilgto gaismu no aizmugurē braucošo automobiļu priekšējiem lukturiem, braucot naktī, kas savukārt autovadītājam sniedz daudz skaidrāku atpakaļskatu.

Kad autovadītājs lieto pagrieziena rādītājus vai izvēlas atpakaļgaitas pārnesumu, digitālie sānskata monitori automātiski rāda izvērstu automobilim blakus un aizmugurē esošā laukuma skatu, likvidējot aklo punktu un palīdzot veikt drošākus manevrus. Par attēla malu proporcijas maiņu vadītāju brīdina ikona ekrāna stūrī. Kad pagrieziens, joslu maiņa vai auto novietošana stāvvietā ir pabeigta, sistēma automātiski atgriežas savā standarta iestatījumā. Vadītājs var pārslēgties uz izvērsto skatu arī manuāli vai arī izslēgt šo funkciju.

Sistēmu var ieregulēt ar vadības mehānismiem vadītāja durvju panelī, tieši tāpat kā tradicionālo durvju spoguļu gadījumā. Izvēlnes funkcija sniedz piekļuvi sistēmas iestatījumiem, tostarp spilgtumam un – Lexus sistēmas unikālai funkcijai – automātiskai kameras ierīču ievilkšanai, kad automobilis ir novietots stāvvietā. Sistēmā ir iestrādāts arī aklo punktu monitors.

Digitālo sānskata monitoru sistēma autovadītājam palīdz arī droši pozicionēt automobili, novietojot to stāvēšanai vai braucot, jo tā automātiski papildina attēlus ar atskaites vadlīnijām.

Novietojot automobili stāvēšanai, vadlīnijas norāda 20 un 50 cm atstatumus no aizmugurējā bufera, kā arī 50 cm katrā automobiļa pusē. Tās redzamas tiešajā attēlā, kā arī displejā redzamajā ikonā, kas attēlo automobiļa pozīciju no augšas skata.

Braucot pa autostrādi, vadītājam drošu attālumu no citiem satiksmes dalībniekiem palīdz novērtēt atskaites vadlīnijas, kas norāda 5 m, 10 m un 15 m uz priekšā esošā ceļa, braucot ar ātrumu līdz 70 km/h. Braucot ar lielāku ātrumu, šie attālumi ir 5 m, 10 m, 15 m un 30 m.