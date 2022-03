'Mazda CX-60' ir markas pirmais uzlādējamais hibrīda apvidnieks Eiropai

Japāņu autoražotājs "Mazda" paplašina savu apvidus auto saimi un klajā laiž "CX-60" – pirmo uzlādējamo pilnā hibrīda SUV Eiropas tirgum. Tas ir pirmais no diviem lielo produktu grupas jaunajiem modeļiem, kas Eiropas tirgū tiks ieviesti tuvāko divu gadu laikā.

Priekšējo lukturu dizains ir "Mazda" jaunums. Atšķirībā no iepriekšējiem modeļiem "CX-60" lukturi ir novietoti vertikāli, un dienasgaitas lukturu gaismai ir piešķirts L-formas zīmējums.

Progresīvā "Mazda" personalizācijas sistēma atpazīst cilvēku vadītāja sēdeklī un automātiski noregulē visu, kā vajadzīgs tieši viņam, – sēdekļa pozīciju, stūres novietojumu, spoguļus, projekcijas ekrānu un pat audio sistēmas un klimata iekārtas iestatījumus.



"Mazda CX-60" ir 4745 mm garš, 1890 mm plats, 1680 mm augsts auto ar 2870 mm riteņu bāzi. Tas nodrošina 1504 mm platumu plecu augstumā priekšā sēdošajiem (par 44 mm vairāk nekā "CX-5") un 1441 mm aizmugures pasažieriem (par 50 mm vairāk nekā "CX-5"). Tajā ir izveidots 570 litru bagāžas nodalījums, ko var palielināt līdz 1148 litriem, ja nolaiž aizmugurējo sēdekļu atzveltnes, un pat līdz 1726 litriem, ja bagāžu ievieto līdz griestiem.

"CX-60" aizsāk "Mazda" uzlādējamo hibrīdu ieviešanu Eiropas tirgū, un tai ir spēka agregāts, kas apvieno lielu 100 kW elektromotoru, 335 voltu 17,8 kWh akumulatoru un 2,5 litru "Skyactiv-G" četru cilindru degvielas tiešās iesmidzināšanas benzīna dzinēju.

Hibrīda spēka agregāts kopumā attīsta 327 ZS (241 kW) jaudu un 500 Nm griezes momentu, padarot "CX-60" par visu laiku jaudīgāko Mazda automobili. "CX-60" PHEV nodrošina sportisku dinamiku, no 0 līdz 100 km/h paātrinoties 5,8 sekundēs, savukārt maksimālais braukšanas ātrums ir ierobežots pie 200 km/h. WLTP ciklā vidējais degvielas patēriņš ar 18 vai 20 collu riteņiem ir tikai 1,5 l/100 km, bet CO2 emisija – tikai 33 g/km.

Braucot ar ātrumu līdz 100 km/h, simtprocentīgi elektriskajā režīmā "CX-60" spēj veikt vidēji līdz 63 km vai pat līdz 68 km pilsētas braukšanas režīmā.

Akumulators ir novietots starp priekšējo un aizmugurējo riteņu asi un iespējami zemu, tāpēc jaunajam "CX-60" ir īpaši zems smaguma centrs. Apvienojumā ar pastāvīgo pilnpiedziņu, kas vilkmes pārvadīšanai starp asīm izmanto kardānu, auto apveltīts ar lielisku vadāmību, apgalvo autoražotājs.

Īstenojot "pareizā izmēra" koncepciju, kas jaudas un degvielas patēriņa uzlabošanas vārdā paredz optimizēt darba tilpumu, ir ieviesti jaunas paaudzes sešcilindru 3,0 litru "e-Skyactiv X" benzīna dzinēji un 3,3 litru "e-Skyactiv D" dīzeļdzinēji divās jaudas versijās. Aprīkoti ar "M Hybrid Boost" jeb 48V daļējā hibrīda sistēmu, tie nodrošina augstu veiktspēju apvienojumā ar zemu degvielas patēriņu un emisiju.

Visi trīs spēka agregāti tiek sajūgti ar jaunu astoņpakāpju automātisko pārnesumkārbu un "Mazda i-Activ" pilnpiedziņas sistēmu. Jaunā transmisija pārnesumus pārslēdz tāpat kā ātrumkārba ar hidrotransformatoru – ar planetārajiem zobratiem un daudzdisku sajūgiem. Tomēr šajā transmisijā nav hidrotransformatora – tā funkciju pilda daudzdisku sajūgs, kas darbojas tandēmā ar integrēto elektromotoru/ģeneratoru. Tādējādi dzinēja un elektromotora vilkme tiek novadīta tieši – ar ātru un ritmisku pārslēgšanos gluži kā manuālajā pārnesumkārbā. Turklāt sajūga berzes pārneses un dzesēšanas funkcija ir pilnveidota tā, lai kustību varētu uzsākt pēc iespējas vienmērīgāk un brauciens būtu pēc iespējas efektīvāks.

"e-Skyactiv D" dīzeļdzinēju un "e-Skyactiv X" benzīna motoru var izvēlēties arī apvienojumā ar aizmugurējo piedziņu. Lai nodrošinātu optimālu kontroli pār auto un patīkamu braukšanu neatkarīgi no apstākļiem uz ceļa, "Mazda Intelligent Drive Select" (Mi-Drive) sistēma ļauj izvēlēties no četriem braukšanas režīmiem (plus EV režīmu PHEV versijai).

Modelī "CX-60" debitē vairākas jaunas tehnoloģijas: "See-Through View" – jaunākās paaudzes 360 apkārtskata monitors ar paplašinātu redzamības lauku, kustoties ar nelielu ātrumu; "Hill Descent Control" (HDC), kas palīdz droši nobraukt pa stāvām nogāzēm ar slidenu vai nelīdzenu virsmu; "Cruise Control" (i-ACC), kas tagad pielāgo ātrumu atbilstoši informācijai no ceļa zīmju atpazīšanas sistēmas; "Vehicle Exit Warning" (BSM), kas, izkāpjot no mašīnas, brīdina, ja kāds tuvojas no aizmugures.

Vadītāja kokpitā atrodas trīs galvenie ekrāni: FTF-LCD displejs mērinstrumentu panelī, liels projekcijas ekrāns (HUD) uz priekšējā vējstikla un 12,3 collu multimediju sistēmas centrālais displejs. Modelī "CX-60" ir uzlabota "Mazda Harmonic Acoustics" sistēmas versija, kas sākotnēji tika izstrādāta "Mazda3".

Visos "CX-60" komplektācijas līmeņos ir iekļauta divu zonu gaisa kondicionēšanas sistēma, skārienjutīgs krāsains 12 collu TFT centrālais ekrāns, DAB radio, "Bluetooth", bezvadu "Apple CarPlay" un "Android Auto", satelīta navigācija un kruīza kontrole.