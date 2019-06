Modeļa divdesmitgadē 'Audi' iepazīstina ar jauno 'A6 allroad quattro'

Divdesmit gadus pēc modeļa debijas "Audi" iepazīstina ar ceturtās paaudzes "A6 allroad quattro". Ar visu riteņu piedziņu, adaptīvo pneimatisko balstiekārtu un paaugstinātu klīrensu jau standarta aprīkojumā "Audi A6 allroad quattro" vienlīdz labi būs ir piemērots kā ceļa, tā arī apvidus braukšanas apstākļiem.

Jaudīgais V6 TDI dzinējs piedāvā pietiekamu vilces spēku, lai spētu vilkt līdz pat 2,5 tonnām smagu kravu. Pateicoties tā atšķirīgajam izskatam un vēl plašākam pielāgojamo aprīkojumu klāstam nekā modeļa priekšgājējam, "A6 allroad quattro" uzrunā tos, kuri novērtē jaudīga dizaina, unikālas daudzpusības un augsta komforta apvienojumu.

"Audi A6 allroad quattro" virsbūve ir līdz pat 45 milimetriem augstāka, salīdzinot ar "A6 Avant". Klīrenss standarta braukšanas augstumā ir 139 mm, kas jo īpaši ērti ir bezceļa apstākļos. "A6 allroad quattro" ir līdzvērtīgi jaudīgs arī tad, kad tiek izmantots kā vilkšanas transportlīdzeklis – tas var pavilkt līdz pat 2,5 tonnām.

Adaptīvā pneimatiskā balstiekārta ar kontrolējamu amortizāciju ir "A6 allroad quattro" standarta aprīkojumā un tā ir īpaši pielāgota modelim, lai uzlabotu automobiļa bezceļa īpašības. Tā pielāgo braukšanas augstumu atkarībā no ātruma un režīma, kāds uzstādīts "Audi drive select" sistēmā. Automātiskajā un komforta režīmā "A6 allroad quattro" nosaka standarta braukšanas augstumu ar 139 mm klīrensu, ko iespējams aktīvi pielāgot ar uz ātrumu balstītu kontroles stratēģiju.

Papildus īpaši pielāgotajai balstiekārtai "A6 allroad quattro" piedāvā arī citas komforta funkcijas, tostarp "hill descent control" (ātruma kontrole, braucot lejup pa nogāzi) un "tilt angle assist" (sagāzuma leņķa kontrole) sistēmas, kas ļauj bez pūlēm pārvarēt bezceļa apstākļus.

Braucot pa vieglākas sarežģītības apvidu, autovadītājs var izmantot displeju MMI ekrānā, kurā tiek uzrādīts pašreizējais sagāzuma leņķis vertikālajā un horizontālajā virzienā – ja rodas automašīnas apgāšanās risks, panelī parādīsies brīdinājums. Stāvā nogāzē sistēma ierobežo ātrumu no diviem līdz 30 km/h atkarībā no autovadītāja noteiktā ātruma, kā arī bremzē visus četrus riteņus atkarībā no nepieciešamības.

Irdenās virsmās šī sistēma nodrošina papildu bremzēšanas spēku, izmantojot īpašu ABS bremzēšanas funkciju. "Audi drive select offroad" režīmā visas būtiskās dinamiskas vadīšanas sistēmas – līdz pat stabilizācijas kontrolei – pielāgotas bezceļu apstākļiem.

"Audi" jauno "A6 allroad quattro" Eiropā piedāvā ar trīs V6 TDI dzinēju izvēli. Visi dzinēji ir ar trīs litru tilpumu un tie ievērojami pārveidoti, salīdzinot ar iepriekšējo modeli. Trīs litru TDI ir pieejams ar trīs jaudas parametriem. Pirmais rada 231 ZS jaudu, 1750 līdz 3250 apgriezienos minūtē nodrošinot 500 Nm griezes momentu, kas ļauj no vietas līdz 100 km/h paātrināties 6,7 sekundēs un attīstīt maksimālo ātrumu 250 km/h.

"A6 allroad quattro 50 TDI" modelī dzinējs attīsta 286 ZS jaudu un 620 Nm griezes momentu no 2250 līdz 3000 apgriezieniem minūtē. Jaudīgākais dzinējs jaunajā "A6 allroad" ir ar 349 ZS un 700 Nm griezes momentu no 2500 līdz 3100 apgriezieniem minūtē. Tas paātrina "A6 allroad quattro 55 TDI" no vietas līdz 100 km/h 5,2 sekundēs.

Visi trīs TDI dzinēji savu jaudu riteņiem nodod ar astoņu pārnesumu "tiptronic" ātrumkārbu. Visi šie dzinēji jau standartā aprīkoti ar daļējā hibrīda "Audi mild hybrid" tehnoloģiju, kas padara braukšanu vēl ērtāku un spēj samazināt degvielas patēriņu reālos braukšanas apstākļos līdz 0,4 litriem uz 100 kilometriem. Šīs tehnoloģijas pamatā ir jauna 48 voltu galvenā elektriskā sistēma.

Tāpat kā "A6 Avant", tas nodrošina bagāžas nodalījuma ietilpību no 565 līdz 1680 litriem ar nolaistiem aizmugurējiem sēdekļiem. Piekabes āķim ir elektriskās atkabināšanas funkcija.

Vienlaikus ar jaunā "A6 allroad quattro" nonākšanu tirgū "Audi" klientiem piedāvā arī "20 gadu allroad" versijas modeli. Gan tā virsbūve, gan interjers veidots individuāli un pieejamas trīs krāsu iespējas. Melnā stila komplektācija paplašināta ar īpašiem "Audi" riņķiem un ārējo spoguļu ietvariem. Izskatu papildina oriģināla dizaina 19 collu diski. Interjerā atrodami melni sporta sēdekļi ar ādas un alkantaras auduma apšuvumu, alumīnija elementi un izgaismotas durvju ailes.