No koncepta līdz realitātei: 'Citroen' bagiju piedāvās 50 eksemplāru sērijā

Tikai dažus mēnešus pēc "My Ami Buggy" koncepta prezentācijas un pozitīvām publikas atsauksmēm "Citroën" īpaši ierobežotā skaitā laiž klajā automobili, kura pamatā ir tieši šis konceptauto. Tikai 50 vienību sērija nonāks pārdošanā 21. jūnijā "Citroën France" tīmekļa vietnē. Katram klientam būs sava ekskluzīvā versija, jo transportlīdzekļa iekšpusē paneļa labajā pusē tiks uzstādīta plāksnīte "My Ami Buggy Ultra Special Limited Edition", kas numurēta ar skaitli no 1 līdz 50.

"Kad prezentējām "My Ami Buggy Concept", publika reaģēja ar lielu entuziasmu, un daudzi klienti lūdza to laist ražošanā. Šodien esam gandarīti, ka varam atdzīvināt koncepcijas garu ar šo ekskluzīvo "My Ami Buggy" sēriju un vēlreiz ilustrēt "Ami" daudzveidīgās pielāgošanas iespējas. Būdams bez durvīm un ar kabrioleta jumtu, "My Ami Buggy" ļauj vadītājam un pasažierim justies brīvāk un elektriskajā režīmā baudīt klusu braukšanu," sacīja Lorānsa Ansena, "Citroën" stratēģijas un produktu direktore.

Pirmā pamanāmā lieta ir jaunā tonētā haki virsbūves krāsa. No "Pop" un "Vibe" versijām tiek ņemti priekšējā un aizmugurējā bampera pastiprinājumi, priekšdaļas panelis un lukturu apdare, riteņu arkas un sānu paneļi, kā arī aizmugurējais spoilers. Tas viss piešķir mazajam automobilim muskuļotāku izskatu. Melni tonētie aizsargelementi pastiprina robustuma sajūtu. Šis melnais aprīkojums ir īpašās versijas grafiskā īpatnība un kontrastē ar jauno zaļo krāsojumu.



Divi padziļinājumi priekšdaļas panelī ir izcelti ar dzeltenām uzlīmēm. Šo krāsu var atrast arī uz virziena bultiņām, kas pielīmētas uz riteņu arkām. Šie tehniskie elementi, tāpat kā tie, kas tiek izmantoti aviācijā un norāda uz noteiktu funkcionalitāti, "My Ami Buggy" gadījumā ir dekoratīvi. "My Ami Buggy" ir perforēti 14 collu riteņi ar zelta toņa apdari un melnām dekoratīvām uzlikām, kas speciāli radītas šai versijai.

"My Ami Buggy" nav durvju un jumta. Durvju vietā tam ir metāla caurules ar eņģēm. Kabrioleta jumtu veido mīksts īpaša auduma pārsegs, kāds bija leģendārajiem modeļiem "Mehari" un "2CV". Šis aizsargaudums ir sarullējams, ar labu blīvumu, ūdensnecaurlaidīgs un drošs pret UV starojumu, lai pasargātu vadītāju un pasažieri no saules stariem vai sliktiem laikapstākļiem. Mīkstais jumts ir piestiprināts visapkārt jumta atverei, izmantojot fiksatorus. To var sarullēt un vienkārši noglabāt aiz sēdekļiem.

Pārdošanā specializētajā tiešsaistes tirdzniecības vietnē no 21. jūnija nonāks tikai 50 numurētas automašīnas. VIP piegādes mājās 50 "My Ami Buggy" pircējiem tiks nodrošinātas no 8. augusta.