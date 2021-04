Pasaules pirmizrādi piedzīvojis 'Toyota bZ4X' elektriskais apvidnieks

"Toyota" Šanhajas starptautiskajā autoizstādē prezentējusi drīzumā gaidāmā modeļa "Toyota bZ4X" konceptuālo versiju, piedāvājot ieskaitu par pirmo nulles emisijas baterijas elektromobiļu (BEV) saimes pārstāvi.

"Toyota bZX4 Concept" ir vidēja izmēra SUV ar visu riteņu piedziņu un neatņemama daļa no "Toyota" transformācijas, tai no tradicionāla autoražotāja kļūstot par kompāniju, kas nodrošinās labāku mobilitāti visiem.

"bZ" ir "beyond Zero" akronīms un apliecina "Toyota" apņemšanos panākt ne tikai nulles emisiju un oglekļa neitralitāti, bet iet vēl tālāk un nodrošināt jaunus ieguvumus videi, indivīdiem un sabiedrībai kopumā.

Jauno "Toyota bZ4X Concept" izstrādājusi "Toyota" partnerībā ar "Subaru", izmantojot katra uzņēmuma specifiskās prasmes un pieredzi. Sērijveida versijas tirdzniecību paredzēts uzsākt 2022. gada vidū.



"Toyota bZ4X Concept" ir būvēts uz jaunās "e-TNGA" modulārās platformas, kas izstrādāta speciāli elektromobiļiem. Gara riteņu bāze apvienojumā ar īsām pārkarēm ļāvusi radīt izteikti ietilpīgu un plašu salonu. Piemēram, vieta aizmugurējo pasažieru kājām ir līdzvērtīga telpai lielā D segmenta sedanā.

Pilnpiedziņas sistēma, ko nodrošina elektromotori uz priekšējās un aizmugurējās riteņu ass, ir izstrādāta kopā ar "Subaru". "Toyota bZ4X Concept, nonākot sērijveida ražošanā, būs pieejams ar pasaulē pirmo iejūga tipa stūres un elektroniskās stūres sistēmas (steer-by-wire) kombināciju. Tādējādi "Toyota" atsakās no tradicionālā apaļā stūresrata, aizstājot to ar unikālu iejūga formas stūri, kas ļauj vadītājam, stūrējot līkumā, nepārlikt rokas.

"Toyota bZ4X Concept" ir pirmais modelis ar "Toyota" jauno "bZ" – "beyond Zero" – nosaukuma veidošanas principu. Līdz 2025. gadam "Toyota" plāno ieviest 15 baterijas elektromobiļus, to skaitā septiņus "Toyota bZ" modeļus.

"Toyota" "bZ" norāda arī uz to, ka "Toyota" lūkojas tālāk par nulles emisijām nākotnes mobilitātes jomā. Fokusējoties uz labākas mobilitātes sniegšanu visiem, "beyond Zero" ietver "Toyota" vēlmi radīt produktus un pakalpojumus, kas vairo braukšanas prieku, uzlabo multimediju lietošanas pieredzi un sniedz drošību visiem ceļu satiksmes dalībniekiem.

Līdz 2025. gadam "Toyota" globālajā tirgū piedāvās vairāk nekā 70 elektrisko modeļu, no kuriem vismaz 15 būs baterijas elektromobiļi.

Eiropā 2025. gadā tas nodrošinās "Toyota" modeļu klāstu, kurā vairāk nekā 70% būs hibrīdi, vairāk nekā 10% būs uzlādējamie hibrīdi un vēl vismaz 10% būs nulles emisijas modeļi – gan baterijas, gan ūdeņraža elektroauto.