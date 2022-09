Pēdējais bastions kritis – 'Ferrari' ražošanā ievieš apvidnieku

Pēdējais bastions ir kritis – "Ferrari" modeļu gamma papildināta ar apvidus automobili – pirmo reizi 75 gados Maranello bāzētais superauto ražotājs izstrādājis sērijveida automobili ar piecām durvīm.

"Ferrari" apvidnieks ieguvis "Purosangue" nosaukumu, kas tulkojumā no itāļu valodas nozīmē "tīrasiņu". Tas aprīkots ar V12 atmosfērisko motoru un pretēji braukšanas virzienam atveramas aizmugurējās durvis, līdzīgi kā "Rolls-Royce".

"Ferrari" savos preses materiālos par "Purosangue" izvairās no terminiem "apvidus auto" vai "krosovers". Itāļu superauto ražotājs neoficiāli to dēvē par FUV jeb "Ferrari Utility Vehicle", kā to savulaik bija nodēvējis "Fiat" koncerna bijušais vadītājs, nu jau aizsaulē aizgājušais Serdžo Markione.

Par tīrasiņu apvidus automobili "Ferrari Purosangue" nosaukt gan nevar, tā klīrenss ir tikai 18,3 centimetri, bet standartā tas tiek aprīkots ar 22 collu riteņiem priekšā un 23 collu – aizmugurē. "Ferrari" SUV gabarītos ir nedaudz mazāks par konkurentiem, piemēram, par "Lamborghini Urus" jaunais "Purosangue" ir par nepilniem 14 centimetriem īsāks un par pieciem centimetriem zemāks.



"Ferrari Purosangue" ir izstrādāts uz pilnīgi jaunas šasijas, virsbūves struktūra apvieno tērauda, alumīnija un oglekļa šķiedras materiālus. Rezultātā SUV svaru izdevies panākt divu tonnu apmērā, kas ir izcils rādītājs piecus metrus garam automobilim ar V12 motoru.

Tieši motors ir tas, kas "Purosangue" atšķir no citiem "super-SUV". Sākotnēji šis "Ferrari" modelis iegūs V12 atmosfērisko dzinēju, kas ir 6,5 litru agregāts no "Ferrari 812 Superfast". Itāļu apvidniekā tas attīsta 725 zirgspēku jaudu un 716 ņūtonmetru griezes momentu. Vēlāk šim modelim tiks piedāvāti arī turbomotori.

Arī dinamiskie raksturlielumi ir vieni no labākajiem segmentā – "Ferrari Purosangue" no vietas līdz 100 km/h paātrinās 3,3 sekundēs, gluži kā "Porsche Cayenne Turbo GT", savukārt 200 km/h ātrumu šis "Ferrari" SUV sasniedz 10,6 sekundēs pēc starta. Maksimālais braukšanas ātrums – 311 km/h.

"Ferrari Purosangue", neskatoties uz savu veiktspēju, ir arī samērā praktisks – tā bagāžas nodalījuma tilpums ir 487 litri, kas ir vairāk nekā, piemēram, "BMW X2" apvidniekam.

Tirdzniecībā "Ferrari" pirmais apvidnieks nonāks 2023. gada pavasarī. Modeļa cena pagaidām oficiāli netiek atklāta, tomēr, pēc provizoriskas informācijas, tā būs no 390 tūkstošiem eiro. Pieprasījums gan jau pārsniegs piedāvājumu, jo "Ferrari" devis mājienu, ka "Purosangue" būs ierobežotas sērijas automobilis, jo tiks ražots ne vairāk kā 20% īpatsvarā no kopējās markas izlaides – tādējādi gadā tiks izgatavoti ne vairāk kā 2500 šī SUV eksemplāru.