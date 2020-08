'Peugeot' elektriskā komerctransporta piedāvājumu papildina 'e-Boxer'

Sasniedzot realizācijas apjoma rekordu komerctransportam 2019. gadā ar pārdotiem nepilniem 274 tūkstošiem vienību, “Peugeot” radījis jaunu papildinājumu savam elektriskā komerctransporta piedāvājumam. Papildu jaunajam “e-Expert” “Peugeot” marka prezentē jauno “e-Boxer”, kas ir simtprocentīgi elektrisks komerctransporta modelis.

“Peugeot Boxer” ir komerciāli veiksmīgs modelis jau vairākās tā paaudzēs ar vairāk nekā 1,25 miljoniem pārdotu vienību 110 valstīs kopš tā debijas 1994. gadā. Ņemot vērā šo pieredzi, “Peugeot Boxer” tagad ir pieejams arī elektriskajā modifikācijā, kurai pieejamas divas versijas ar sniedzamību līdz pat 340 kilometriem (WLTP ciklā), divu veidu energoietilpības akumulatori (37 kWh un 70 kWh), četri transportlīdzekļa kopgaruma un trīs virsbūves augstuma varianti, kravnesība līdz pat 1890 kg un kravas nodalījuma ietilpība tāda pati kā iekšdedzes dzinēja versijām – līdz pat 17 m3.

Šajā tirgus segmentā ik gadu Eiropā tiek pārdoti vairāk nekā 550 tūkstoši automobiļu, un “Peugeot Boxer” savu tirgus daļu palielina no gada uz gadu. Jāatzīmē, ka esošās paaudzes modelis, kas ražošanā ir no 2014. gada, realizēts jau vairāk nekā 400 tūkstošos vienību.

Ņemot vērā, ka aptuveni 80% komerctransporta šoferu dienā nobrauc vidēji mazāk par 200 kilometru, “Peugeot Boxer” elektriskās versijas izvēle šādā gadījumā būtu vispiemērotākā.

Elektriskais “Boxer” nepieļauj nekādus kompromisus kravas telpas ietilpībā, jo akumulatori ir novietoti zem transportlīdzekļa grīdas. Modeļa virsbūvei ir dažādas konfigurācijas, kas būs piemērotas jebkuram darbam. Izvēlei pieejamas trīs riteņu garenbāzes versijas (3 m, 3,45 m un 4,04 m), četras virsbūves garuma versijas (L1, L2, L3 un L4) un trīs augstuma varianti (H1, H2 un H3), kas nodrošina pavisam piecas virsbūves konfigurācijas ar 8 līdz 17 m3 kravas nodalījuma ietilpību un kravnesību līdz 1890 kg (atkarībā no versijas).

Jaunais “Peugeot e-Boxer” ir pieejams arī īpašajās versijās, kas atbilst specifiskām profesionālajām vajadzībām – ar standarta kabīni, dubulto kabīni un bāzes šasiju.

Komerctransporta interjerā pārnesumkārbas tradicionālās vadības sviras vietā ir trīs pogas braukšanas režīma izvēlei: “D” ir braukšanai uz priekšu, “N” ir neitrālais pārnesums, bet “R” ir atpakaļgaita. Salonā atpakaļskata spogulī ir iebūvēts displejs, kurā redzami svarīgākie dati par automobiļa statusu: akumulatora uzlādes līmeņa procenti, vēl nobraucamo kilometru daudzums, spriegums voltos, ampēri, kā arī braukšanas režīms (D, N vai R).

Jaunajam “Peugeot e-Boxer” ir simtprocentīgs elektromotors ar maksimālo jaudu 90 kW (122 ZS) un griezes momentu 260 Nm, kas maksimālā apmērā pieejams jau no starta – bez vibrācijām, trokšņa, nepieciešamības pārslēgt pārnesumus un CO2 emisijām.

Spēka agregāts ir aprīkots ar enerģijas rekuperācijas sistēmu, kas aktivizējas, kad tiek atlaists akseleratora pedālis vai nospiests bremžu pedālis. Maksimālais braukšanas ātrums ir ierobežots pie 110 km/h atzīmes (pie 90 km/h četru tonnu versijām).

Akumulatoru komplekts atrodas zem automobiļa grīdas, tādējādi neietekmējot kravas telpas ietilpību. Tāpat šāda konstrukcija nodrošina papildu stingrību un tādu pašu braukšanas komfortu kā versijā ar iekšdedzes dzinēju, pateicoties optimālam svara sadalījumam.

Atkarībā no vajadzībām litija jonu akumulators ir pieejams divās ietilpības versijās – 37 kWh un 70 kWh. L1 un L2 versija ir pieejama ar 37 kWh akumulatoru, kas nodrošina sniedzamību līdz pat 200 km. Savukārt L3 un L4 (kā arī L2 ar bāzes šasiju) ir aprīkots ar 70 kWh akumulatoru, un tā sniedzamība ir līdz pat 340 km.

Jaunais “e-Boxer” standartā ir aprīkots ar divkāršo uzlādes ligzdu (vienas fāzes 7 kW un trīs fāzu 22 kW). Uzlādes ilgums akumulatoram būs šāds: no publiski pieejamām 50 kW stacijām 80 procenti uzlādes 37 kWh akumulatoram tiks sasniegti vienā stundā, bet 70 kWh akumulatoram – pusotrā stundā; savukārt pilna akumulatora uzlāde no 22 kW “Wall Box” aizņems divas līdz četras stundas, bet no vienas fāzes “Wall Box” vai tradicionālās mājsaimniecības elektroligzdas – sešas līdz 12 stundas.

Tirdzniecībā Eiropā jaunais “Peugeot e-Boxer” nonāks 2020. gada pēdējā ceturksnī.