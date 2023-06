'Peugeot' jaunie modeļi iegūs 21 collas displeju

"Peugeot" prezentējis savu turpmāko modeļu interjera koncepciju – panorāmas "i-Cockpit" ar 21 collas displeju. Šī iespaidīgā debitēs zīmola vispārdotākajā apvidniekā "3008", kas tiks prezentēts septembrī.

"i-Cockpit" tiek ražots jau vairāk nekā 10 gadus, un tas ir bijis gandrīz 10 miljonos pārdoto auto. Dažādās "i-Cockpit" paaudzēs ir bijušas iekļautas visjaunākās tobrīd pieejamās tehnoloģijas: digitālais mērinstrumentu panelis, bezvadu savienojamība, balss komandas, 3D efekti, pielāgojami "i-Toggles" utt.

Tagad zīmols šo tehnoloģiju paceļ jaunā līmenī – visos desmit pastāvēšanas gados "i-Cockpit" vēl nekad nav piedzīvojis tik plašu transformāciju. Gaidāmā "Peugeot 3008" jaunās paaudzes "i-Cockpit" ir aprīkots ar iespaidīgu panorāmas ekrānu virs instrumentu paneļa, jaunu kompaktu stūres ratu un "i-Toggles" vadības rīkiem.



Jaunās paaudzes "i-Cockpit" piedāvā izliektu 21 collu lielu augstas izšķirtspējas virspaneļa panorāmas ekrānu, kas stiepjas no paneļa kreisās puses līdz viduskonsolei un apvieno projekcijas displeju un centrālo skārienekrānu. Ekrāns ir piestiprināts ar speciālu elementu aizmugurē, kas nav redzams no salona, tāpēc izskatās, it kā panorāmas ekrāns ir novietots virs paneļa. Efektu vēl vairāk pastiprina īpašs LED apgaismojums apakšā.

Ekrānam ir ergonomiski optimāls novietojums, un tas ir nedaudz izliekts pret autovadītāju, taču tai pašā laikā ir lieliski pieejams pasažierim labajā pusē. Panorāmas ekrāna kreisajā pusē virs kompaktā stūresrata atrodas instrumentu panelis, kurā redzama visa braukšanas informācija (ātrums, jauda, braukšanas palīgi, enerģijas plūsma u.c.).

Panorāmas ekrāna labajā pusē, paneļa centrā, gan vadītājam, gan pasažierim ir pieejama skārienekrāna sadaļa, ar ko var kontrolēt apsildi/kondicionieri, navigāciju, multividi un savienojamību utt.

Instrumentu paneļa centrālajā daļā atrodas "i-Toggles" – skārienpogas, kuras var ieprogrammēt, lai ātri piekļūtu 10 lietotāja iecienītākajām funkcijām. Piemēram, zvanīšana noteiktam cilvēkam, navigācija uz biežu galamērķi, iecienītākā radio ieslēgšana, kondicioniera ideālās temperatūras iestatīšana utt.

Centrālā konsole ir veidota viegla un nepārblīvēta, lai atbrīvotu vietu sīklietām un tālruņa bezvadu uzlādei. Tas kļuvis iespējams, automātiskās pārnesumkārbas vadību pārvietojot uz paneli. Tā tagad atrodas pa labi no stūres, tieši blakus "Stop&Start" pogai. Tas ir perfekti ergonomisks risinājums, jo ar vienu intuitīvu žestu var viegli piekļūt pārnesumkārbas vadībai un apturēt vai iedarbināt dzinēju.

Lai nodrošinātu optimālu ergonomiku, kompaktajā stūresratā izvietotajām vadības pogām tagad ir "taktils klikšķis". Tās atpazīst cilvēka pirkstus, bet aktivizējas tikai tad, kad tiek nospiestas, tā novēršot liekas nejaušības.