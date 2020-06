'Peugeot' modernizējis '308' modeļa saimi

"Peugeot 308" modelim franču autoražotājs ieviesis vairākus uzlabojumus – jaunākās paaudzes iekšdedzes dzinējus un plašu braukšanas atbalsta sistēmu klāstu, tostarp digitālo "i-Cockpit" priekšējo paneli.

"Peugeot" jaunāko modeļu nu jau neatņemama sastāvdaļa ir digitālā "i-Cockpit" konsole, kuras centrā ir 10 collu ekrāns. Jaunais instrumentu panelis ietver jaunākos grafiskā dizaina sasniegumus, kas atrodami arī jaunākajos "Peugeot 208" un "2008". Centrālais skārienekrāns ir ar glancētu apdari, un tā dizains seko jaunākajām iestrādēm viedtālruņu sfērā.

Viedtālruņa savienošana ar automobili daudziem pircējiem ir ārkārtīgi svarīga. "Peugeot 308" šajā ziņā iegūst no "Mirror Screen" funkcijas, kas būtībā ir iespēja dublēt viedtālruņa ekrāna saturu automobiļa skārienekrānā. Universālu savienojamību nodrošina multimediju sistēmā iekļautie "Mirrorlink", "Android Auto" un "Apple Carplay" komunikācijas protokoli.

Modernizētais "Peugeot 308" piedāvā plašu braukšanas atbalsta sistēmu klāstu, ko parasti var meklēt augstākos segmentos. "Peugeot 308" ir adaptīvā kruīza kontrole ar regulējamu vēlamo distanci līdz priekšā braucošajam auto un "Start&Stop" funkciju, ja auto uzstādīta automātiskā transmisija.

Ja automobilim ir manuālā transmisija, adaptīvā kruīza kontrole patstāvīgi samazina ātrumu līdz 30 km/h. Zem 30 km/h vadība tiek nodota cilvēka rokās. Bez tā "Peugeot 308" ir atpakaļskata kamera ar 180 grādu skatu leņķi un stāvvietas asistenta funkcija "Park Assist", kas patstāvīgi nosaka pieejamās stāvvietas izmērus un pārņem stūres sistēmas vadību, atslogojot vadītāju.

Modernizētā "Peugeot 308" aprīkojumā ietilpst arī jaunākās paaudzes ārkārtas bremzēšanas sistēma (gan dienā, gan naktī spēj atšķirt gājējus un velobraucējus, un atkarībā no versijas darbojas ātruma diapazonā no 5 km/h līdz 140 km/h), sadursmes brīdinājuma sistēma, sistēma, kas aktīvi novērš neapzinātu izbraukšanu no joslas (vai ceļa malas šķērsošanu) un koriģē automobiļa pozīciju starp joslas apzīmējumiem, ja ātrums ir 65 km/h un vairāk.

Benzīna dzinēju gammā ir trīs cilindru 1,2 litru motori ar 110 līdz 130 zirgspēku jaudu. Dīzeļdzinēju klāstā ir divi četru cilindru 1,5 litru motori ar 100 un 130 zirgspēkiem. Abus 130 zirgspēku dzinējus iespējams komplektēt gan ar manuālo, gan arī astoņpakāpju automātisko pārnesumkārbu.

Arī "Peugeot 308 GTi" ar tā 1,6 litru turbomotoru, kas attīsta 263 ZS un 340 Nm, ir saglabājis vietu produktu katalogā.

"Peugeot 308" un "Peugeot 308 SW" tiek ražoti Sošū rūpnīcā Francijā.