'Peugeot' prezentējis elektrisko mikroautobusu 'e-Traveller'

Kompānija "Peugeot" prezentējusi simtprocentīgi elektrisko "Traveller" mikroautobusa versiju. "Peugeot e-Traveller" paredzēts ne tikai komercpārvadātājiem, bet arī aktīva dzīvesveida ģimenēm ar "zaļo" domāšanu. Šāds elektriskais mikroautobuss bez atkārtotas akumulatoru uzlādes spēs nobraukt līdz 230 kilometru distanci.

"Peugeot e-Traveller" ir izgatavots uz EMP2 platformas, kas jau pazīstama no standarta "Traveller", kā arī tā līdziniekiem – "Citroen Spacetourer", "Opel Zafira Life" un "Toyota ProAce Verso".

"e-Traveller" ir aprīkots ar 100 kW elektromotoru, kas nodrošina pastāvīgu 250 ņūtonmetru griezes momentu. Savukārt enerģiju nodrošina 50 kWh akumulators, kas novietots zem spēkrata grīdas. Ar ātrās uzlādes stacijā akumulatoru iespējams pielādēt 30 minūtēs.

No vietas līdz 100 km/h "Peugeot e-Traveller" paātrinās 13,1 sekundē un maksimāli sasniedz 130 km/h.

Automobilis būs pieejams kā ar standarta virsbūvi (4,95 metri), tā arī pagarināto (5,3 m). Līdz ar to atkarībā no klienta vēlmes salonā ir pieejamas sēdvietas pieciem līdz astoņiem cilvēkiem, bet bagāžas nodalījuma tilpums – no 1500 līdz 4900 litriem. Vēl 74 litru kopējais tilpums ir dažādām sīklietu novietnēm.

Tirdzniecībā Eiropā "Peugeot e-Traveller" nonāks šī gada otrajā pusē. Modelis tiks ražots Francijā.