'Porsche' elektromobilis 'Taycan' tagad arī lētākā versijā '4S'

Nupat septembrī "Porsche" jaunais elektriskais sporta automobilis iespaidīgi nosvinēja pirmizrādi trijos kontinentos vienlaikus, un jau tagad uzņēmums iepazīstina ar šī sporta sedana trešo – lētāko – versiju "Taycan 4S".

Jaunais modelis tiek piedāvāts ar divu izmēru akumulatoriem: ar standarta akumulatoru tas sasniedz 390 kW (530 ZS) jaudu, savukārt ar veiktspējas akumulatoru "Plus" tas sasniedz 420 kW (571 ZS) jaudu.

Tādējādi "Taycan 4S" pēc "Taycan Turbo S" un "Taycan Turbo" ir jaunais sērijas bāzes modelis. Standartaprīkojumā ir iekļauts akumulators ar kopējo ietilpību 79,2 kWh. Divkomplektu veiktspējas akumulators "Plus", kas jau ir pazīstams no "Taycan Turbo S" un "Taycan Turbo", tiek piedāvāts papildaprīkojumā. Tā kopējā ietilpība ir 93,4 kWh.

Abos variantos "Taycan 4S" paātrinās no vietas līdz 100 km/h četrās sekundēs. Arī maksimālais ātrums abām versijām ir vienāds – 250 km/h. Ar standarta akumulatoru nobraucamais attālums sasniedz 407 kilometrus, bet ar "Plus" akumulatoru – 463 kilometrus (abos variantos saskaņā ar WLTP datiem), kas ir vislielākā vērtība pašreizējā "Taycan" klāstā. Maksimālā uzlādes jauda ir 225 kW vai 270 kW ("Plus" akumulatoram).

Ar pilnpiedziņu, kā arī divpakāpju transmisiju uz aizmugurējās riteņu ass piedziņas arhitektūra ietver tādas pašas tehniskās priekšrocības kā modeļa jaudīgākajiem līdziniekiem. Tas pats attiecas arī uz intelektisko uzlādes pārvaldību un aerodinamiku.

"Taycan 4S" raksturīgo iezīmju vidū, kas to atšķir no "Turbo" un "Turbo S", ir aerodinamiski optimizēti 19 collu diski "Taycan S Aero" un sarkani krāsotas bremžu skavas. Vēl lielāku vizuālo atšķirību nodrošina priekšējais apakšējais panelis ar jaunu ģeometriju, sānu sliekšņi un melns aizmugures difuzors. LED priekšējie lukturi ar "Porsche" dinamisko apgaismojuma sistēmu "Plus" (PDLS Plus) ir uzstādīti standartaprīkojumā.

Standartaprīkojuma "Taycan 4S" tiek piedāvāts ar daļēju ādas salonu, kā arī astoņās pozīcijās elektriski regulējamiem priekšējiem komforta sēdekļiem.

"Taycan" ir pirmais automobilis, kurā "Porsche" piedāvā salona apdari pilnīgi bez ādas elementiem. No inovatīviem, pārstrādātiem materiāliem veidotais salons uzsver elektriskā sporta automobiļa ilgtspējīgo koncepciju.

"Taycan 4S" jau var pasūtīt, un Latvijā tas nonāks jau 2020. gada janvārī. Bāzes modeļa cena ir 88 200 eiro, neieskaitot PVN.