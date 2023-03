'Porsche' jaunajai 'Cayenne' piedāvā inovatīvu salona dizainu

Jau šā gada 18. aprīlī Ķīnā, Šanhajas auto izstādē, pasaules pirmizrādi svinēs jaunā "Cayenne". Līdz ar šo modeli "Porsche" auto salonā ievieš progresīvu displeja un vadības konceptu.

Spēkrata salona uzmanības centrā ir vadītājs, tāpēc "Porsche Driver Experience" pamatā vissvarīgākās vadības ierīces ir sagrupētas ap tā stūri. Tā šoferim tiek radīta jauna, vēl piesātinātāka braukšanas pieredze.

Greznajā interjerā izmantoti "Taycan" elektriskā sporta automobiļa elementi, kas pirmo reizi pārnesti uz "Porsche" modeli ar iekšdedzes dzinēju. Automātiskās pārnesumkārbas pārslēga svira atrodas uz paneļa. Tagad jaunajā paneļa dizaina viduskonsolē ir vieta gaisa kondicionēšanas vadības sistēmai. Tas nodrošina to, ka gaisa kondicionēšanas sistēmu var iestatīt ātri un intuitīvi.

Jauns un interaktīvs "Cayenne" salons

Auto vadītājs un pasažieri jaunajā "Porsche Cayenne" var baudīt pilnīgi jaunu salona iekārtojumu. Tajā apvienota vēl izteiktāka orientēšanās uz spēkrata vadītāju ar jauniem interaktīviem elementiem, kas uzlabo braukšanas pieredzi arī priekšā sēdošajam pasažierim.



"Porsche Cayenne" papildu aprīkojumā ir integrēts 10,9 collu displejs pasažiera pusē. Tā īpašais pārklājums nodrošina to, ka ekrāna esošā informācija nav redzama no vadītāja puses, nenovēršot tā uzmanību no ceļa.

Instrumentu panelis tagad ir pilnībā digitāls 12,6 collu izliekts displejs. Tāpat kā iepriekš, šeit auto vadītājs var kontrolēt daudzas ar braukšanu un komfortu saistītas darbības, kā arī standarta aprīkojumā iekļautās tiešsaistes navigācijas un multivides funkcijas.

Atkarībā no aprīkojuma līmeņa, vadītājs var pielāgot instrumentu paneli līdz pat septiņiem izkārtojuma veidiem. Šoferis var izvēlēties, lai paneļa priekšplānā atrastos tahometrs, tiešsaistes navigācija, "Night Vision Assist" vai 3D braukšanas asistentu sistēma. Ir pieejams arī ievērojami samazināts braukšanai nepieciešamo elementu skats, kā arī klasiskais režīms, kas pārnes ierasto "Porsche" instrumentu paneļa dizainu digitālajā laikmetā.

Jaunā daudzfunkcionālā sporta stūre aizgūta no "911" un ir stilīgāka nekā iepriekšējam modelim. Tagad standartaprīkojumā uz auto stūres ir pieejams braukšanas režīma slēdzis, kas ļauj izvēlēties kādu no "Normal", "Offroad", "Sport" un "Sport Plus" režīmiem. Jaunā pārslēgšanas poga funkciju un dizaina izvēlei instrumentu panelī arī atrodas tieši uz stūres, tāpat kā papildu komplektācijā pieejamā "head-up" displeja vadības poga.

Sportiska, taču grezna atmosfēra un optimāls salona klimats

"Porsche Cayenne" ir sportiskākais automobilis savā segmentā – to atspoguļo arī tā salons. Sportiska atmosfēra ir apvienota ar dinamisku funkcionalitāti, greznu komfortu ar "Cayenne" tipiskām dizaina iezīmēm.

Jaunajā spēkratā ir inovatīva sistēma, kas nosaka automobiļa standartus attiecībā uz gaisa kvalitāti. Standarta aprīkojumā iekļauts salona gaisa filtrs un GPS recirkulācijas funkcija, kas izmanto navigācijas datus, lai automātiski aktivizētu gaisa recirkulāciju, kad automašīna gatavojas iebraukt tunelī. Tādējādi tiek novērsts, ka automobilī iekļūst smakas un izplūdes gāzes, kas var uzkrāties tunelī. Kad ir aktivizēta maršruta vadība, sistēma darbojas prognozējoši un īpaši efektīvi. Pirmo reizi "Porsche" visas gaisa ventilācijas lūkas kabīnē izstrādājis bez režģiem.

Papildaprīkojumā pieejamais arī smalko putekļu sensors, kas nepārtraukti mēra gaisa kvalitāti, nosakot smalko putekļu daļiņu līmeni salonā un ap automobili. Pie zemas gaisa kvalitātes līmeņa tiek aktivizēta recirkulācija. Gaisa kvalitātes uzlabošanas sistēma attīra salona gaisu, vairākas reizes to izfiltrējot caur smalko putekļu filtru. Automobiļa pasažieri var arī aplūkot sistēmas noteiktos gaisa kvalitātes datus "Porsche" komunikācijas sistēmas blokā (PCM). Turklāt jonizators gaisā likvidē lielu daļu mikrobu un citu piesārņotāju, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Visaptveroši paplašināta savienojamība

Jaunajā "Porsche Cayenne" ir vēl vairāk uzlabota interaktīvā savienojamība. Standarta komplektācijā ir ieļauta atdzesējama viedtālruņa uzglabāšanas vieta ar induktīvās uzlādes funkciju.

Jaunums ir arī divi USB-C porti priekšējā mantu uzglabāšanas nodalījumā un vēl divi USB-C porti viduskonsoles aizmugurējā daļā. Visi USB porti nodrošina ātrās uzlādes funkciju, bet priekšējie arī savieno viedtālruni ar "Porsche" komunikāciju sistēmu.

Lai savienotu viedtālruni ar automobili, auto vadītājam ar telefonu jānoskenē QR, kas tiek parādīts "Porsche" komunikācijas sistēmas blokā. Pēc tam pieejamas daudzas citas savienojamības funkcijas, tai skaitā "Apple CarPlay" un "Android Auto", kā arī tādas integrētas lietotnes kā "Spotify" un "Apple Music".

Jaunā "In-Car Video" funkcija ļauj skatīties video tieši "Porsche" komunikācijas sistēmas blokā – gan centrālajā displejā, kad automobilis ir nekustīgs, gan pasažiera displejā braukšanas laikā, izmantojot "Screenhits TV" straumēšanas pakalpojumu.