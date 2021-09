'Porsche' modernizējis elektriskā 'Taycan' modeļu saimi

Uzsākot jauno "Taycan" un "Taycan Cross Turismo" modeļu gadu, vācu sporta automobiļu ražotājs "Porsche" septembrī ieviesīs vairākus nozīmīgus uzlabojumus, norādīts uzņēmuma paziņojumā.

Pateicoties tehnoloģiskajai attīstībai, būs palielināta elektrisko automobiļu ikdienā nobraucamā distance. Starp citiem nozīmīgiem atjauninājumiem būs "Android Auto" padziļināta integrēšana "Porsche" komunikāciju sistēmā (PCM), kā arī pirmo reizi "Taycan" modelī iekļaus attālinātās parkošanās asistenta sistēmu. Ar šo jauno, papildkomplektācijā pieejamo asistenta sistēmu automobiļa novietošanu stāvvietā iespējams kontrolēt ar viedtelefonu, bez nepieciešamības autovadītājam atrasties pie stūres.

Ar jaunajām "Paint to Sample" un "Paint to Sample Plus" iespējām "Porsche" klienti tagad varēs izvēlēties neparastus un unikālus krāsu dizainus. Piemēram, "Taycan" tagad iespējams nokrāsot 20. gadsimta 90. gadu klasiskajā "Rubystar" vai košā, skābes zaļā krāsā.

Tehnoloģiskā attīstība: lielāks nobraukšanas attālums

Jaunais "Taycan" modeļu gads netiks atsevišķi homoloģēts, tāpēc nebūs jaunas WLTP vērtības. Taču jaunākās versijas nobraukšanas attālums reālos apstākļos ikdienā būs lielāks.



Lai to panāktu, ieviesti plaši tehnoloģiskie uzlabojumi. "Normal" un "Range" režīmā priekšējais elektromotors visu riteņu piedziņas modeļos ir gandrīz pilnībā atslēgts un atslēgts no strāvas padeves daļējās noslodzes diapazonā.

Turklāt nevienai no asīm netiek nodota piedziņa, kad automobilis ripo vai stāv uz vietas. Šī elektriskā brīvgaitas funkcija samazina berzes zudumus. Milisekunžu laikā motorus ieslēdz tikai tad, kad autovadītājam nepieciešama lielāka jauda vai mainās braukšanas režīms.

Arī termālās pārvaldes un uzlādes funkcijas ieguvušas papildu uzlabojumus. Ar "Turbo Charging Planner" funkciju augstsprieguma akumulatoru tagad iespējams uzsildīt nedaudz lielākā temperatūrā, nekā iepriekš. Tas nozīmē, kā ātrā uzlāde tagad iespējama ātrāk un augstākā uzlādes līmenī. Turklāt elektrisko sastāvdaļu atlikumsiltumu vēl plašāk izmanto akumulatora temperatūras regulēšanai.

Parkošanās asistents: attālinātas kontroles novietošana stāvvietā

Ar jauno parkošanās asistenta sistēmu viedtelefonā var attālināti kontrolēt automobiļa novietošanas manevrus, gan iebraucot, gan izbraucot no stāvvietām , bez nepieciešamības autovadītājam atrasties pie stūres. Automātiskā kontrole iespējama gan paralēlajām, gan perpendikulārajām stāvvietām un garāžām.

Sistēma automātiski nosaka stāvvietas un izmēra tās, izmantojot automobiļa ultraskaņas sensorus un kameru sistēmas. Ja platība ļauj, autovadītājs var "noparkot" automobili stāvvietā, izmantojot "Porsche Connect" lietotni, un tad izkāpt no transportlīdzekļa.

Autovadītājs nepārtraukti uzrauga parkošanos, nospiežot un turot pogu viedtelefona lietotnes saskarnē. Attālinātās parkošanās asistenta funkcija neatkarīgi pārņem stūrēšanu un kontroli pār automobiļa kustību uz priekšu un atpakaļgaitā. Ja poga tiek atlaista, "Taycan" nekavējoties pārtrauc parkošanās manevru.

"Android Auto": tagad integrēts arī multimediju sistēmā

"Porsche" komunikāciju sistēmas (PCM) sestā paaudze "Taycan" modeļos ietverta kopš to nonākšanas tirgū. Pilnībā elektriskais automobilis vienmēr bijis savienojamības jaunatklājējs, sākot ar "Apple Music" un "Apple Podcast" integrāciju.

"Android Auto" tagad arī iekļauts PCM, apvienojumā ar "Apple CarPlay" atbalstu "iPhone". Tas nozīmē, ka tagad sistēmu var izmantot klienti, kas izmanto viedtelefonus ar "Google Android" operētājsistēmu. Tādējādi ar PCM "6.0" vai "Google Assistant" balss komandām var kontrolēt atsevišķas telefona funkcijas un viedtelefona lietotnes, kas neietekmē automobiļa vadīšanas drošību.

"Voice Pilot" balss asistents tagad vēl labāk saprot instrukcijas angļu vai vācu valodās. Satelīta navigācijas sistēma aprēķinus veic ātrāk, galvenokārt izmantojot tiešsaistes meklēšanu, un krietni skaidrāk attēlo informāciju.

Nedaudz uzlabots arī izkārtojums un operētājsistēma: tagad centrālā ekrāna kreisajā pusē ir piecas izvēlnes opcijas, nevis trīs, un ikonas var izkārtot individuāli.

Atgriežas iecienītākās krāsas, piedāvājot arī individuālus risinājumus

20. gadsimta 90. gados "Porsche" savā modeļu klāstā ieviesa vairākus izteiksmīgus krāsojumus. Tie ātri vien starp zīmola faniem ieguva kulta statusu, un mūsdienās ir sevišķi populāri tādai klasikai kā "964" paaudzes automašīnas. Šīs pievilcīgās krāsas tagad piedzīvo atgriešanos.

"Porsche Exclusive Manufaktur", nepārtraukti attīstot personalizēšanas stratēģijas, "Taycan" piedāvā ar "Paint to Sample" un "Paint to Sample Plus" izvēlēm, kā arī 17 standarta krāsojumiem. Pirmā iespēja šobrīd piedāvā izvēlēties no 65 papildu krāsām. Starp tām ir mēness zilā metālika, skābes zaļā, "Rubystar", Rivjēras zilā un vijolītes metāliskā krāsa, kas raksturīga zīmolam. "Paint to Sample Plus" klientiem sniedz gandrīz pilnīgu brīvību krāsu izvēlē, ļaujot pielāgot "Taycan" pat savam iecienītajam aksesuāram.

"Porsche Charging Service" ar gandrīz 200 000 uzlādes punktu

"Porsche Charging Service" piedāvā piekļuvi vairāku tīklu uzlādes punktiem visā pasaulē, un centrālās norēķinu sistēmas pārvaldību nodrošina "Porsche". Šobrīd vairāk nekā 20 Eiropas valstīs ir gandrīz 200 000 uzlādes punktu, tostarp gandrīz 6500 līdzstrāvas uzlādes staciju ar jaudu no 50 kW.

Tāpat pieejams "Porsche Destination Charging" pakalpojums, ar kuru klienti savus elektriskos vai "plug-in" hibrīda "Porsche" automobiļus noteiktos populāros galamērķos var uzlādēt bez maksas. Tas vairāk nekā 50 valstīs jau piedāvā vismaz 2000 maiņstrāvas uzlādes punktu tādās vietās kā: īpaši izraudzītās viesnīcās, restorānos, lidostās, tirdzniecības centros, sporta un jahtu klubos. Turklāt šobrīd notiek aktīva šī tīkla paplašināšana.

Ar "Porsche Destination Charging" pakalpojumu veikta uzlāde nerada oglekļa piesārņojumu.

"Taycan" pārdošanas apjoms pietuvojas leģendārajam "911"

"Taycan" īpaši populārs bijis tieši pēdējos mēnešos. Ar aptuveni 20 000 piegādātu automobiļu 2021. gada pirmajā pusgadā, šis rādītājs tikai nedaudz atpaliek no piegādāto automašīnu skaita visā 2020. gadā kopā. Tādējādi jaunākā modeļa saimes locekļa tirdzniecības apjoms ir līdzvērtīgs sporta ikonas "911" pārdošanas rādītājiem.