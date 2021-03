'Porsche Taycan' ieguvis paaugstinātās pārgājības versiju 'Cross Turismo'

Ceturtdien, 4. martā, vācu autoražotājs "Porsche" prezentējis jaunāko papildinājumu "Taycan" elektromobiļu saimē – paaugstinātās pārgājības universāli "Cross Turismo". Automobilis paredzēts aktīva dzīvesveida piekopējiem un garākiem pārbraucieniem ārpus pilsētas.

Lai arī tehniski "Cross Turismo" no standarta "Taycan" būtiski neatšķiras, universālis jau standartā būs aprīkots ar pneimatisko balstiekārtu un adaptīvajiem amortizatoriem, kā arī funkciju "Smartlift", kas palielina automobiļa klīrensu, piemēram, pirms "gulošajiem policistiem". Tāpat jaunums ir "Gravel" (grants) braukšanas režīms, kas paredzēts vieglai apvidus braukšanai.

Sākotnēji "Porsche Taycan Cross Turismo" tiks piedāvāts kādām no četrām versijām – "4", "4S", "Turbo" un "Turbo S". Tās visas ir aprīkots ar pilnpiedziņas sistēmu un vilkmes kontroles sistēmu PTM. Atkarībā no versijas elektromotori attīsta 380 līdz 625 zirgspēku jaudu, turklāt "Turbo S" īslaicīgi ("overboost" režīmā) attīstīs 761 ZS.



Jau standartā visi "Cross Turismo" spēkrati būs aprīkoti ar "LG" izstrādāto 93,4 kWh akumulatoru, kas jau pazīstamajai "Taycan" versijai tika piedāvāti "Performance Battery Plus" komplektācijā. Rezultātā "Cross Turismo" sniedzamība būs 388 līdz 452 kilometri WLTP ciklā. Akumulators atbalsta ātro uzlādi ar līdz pat 270 kW jaudu – šādā gadījumā baterija no 5 līdz 80 procentiem uzlādējama 22 minūtēs.

"Cross Turismo" modifikācijai ir augstāka jumta līnija, kas nodrošinājusi vairāk vietas aizmugurējiem pasažieriem, kā arī bagāžai. Līdz ar to bagāžas nodalījuma tilpums tam ir kā "normālam" automobilim – no 405 līdz 1212 litriem (standarta "Taycan" bagāžas nodalījuma tilpums ir no 366 litriem). Tāpat "Porsche" elektriskais universālis ieguvis speciālu stiprinājumu diviem velosipēdiem.

Tirdzniecībā Eiropā "Porsche Taycan Cross Turismo" nonāks jau šovasar. Tā cena Vācijā būs no 93 635 eiro. Prioritārie noieta tirgi šai modifikācijai būšot Vācija, Lielbritānija, Norvēģija, Nīderlande un ASV.