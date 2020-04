'Renault Zoe' ir vispārdotākais jaunais elektromobilis Eiropā

"Renault Zoe" ir kļuvis par Eiropas elektromobiļu tirgus šī gada līderi. Februārī tika reģistrētas 6654 šī modeļa vienības, kas kopā ar janvārī reģistrēto daudzumu veido 16 393 jaunas reģistrācijas visā Eiropā. Tādējādi "Renault" joprojām ir elektromobiļu pārdošanas līderis Eiropā.

Pirmajos divos gada mēnešos elektromobiļu un "plug-in" tipa hibrīdauto pārdošanas apjomi Eiropā palielinājušies par vairāk nekā 117%, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo periodu.

Jaunais "Renault Zoe" ir pilnībā elektrisks automobilis ar nobraukuma diapazonu līdz 395 km bez atkārtotas akumulatoru uzlādes.

Jaunā "Renault Zoe" versija tika prezentēta 2019. gada beigās, septiņus gadus pēc modeļa atklāšanas. Ievērības cienīgs ir kompleksais drošības sistēmu komplekts, ieskaitot automātisko avārijas bremzēšanas palīgierīci (AEBS), brīdinājumu par izbraukšanu no braukšanas joslas (LDW).

Automobilis ir guvis jaunu instrumentu paneļa dizainu, kurš šobrīd ir aprīkots ar personalizējamu 10 collu displeju, kā arī informācijas un izklaides ekrānu.

"Renault Zoe" pieejams kādā no divām versijām – ar 135 ZS un 245 Nm elektromotoru, kā arī 108 ZS un 225 Nm elektromotoru. "Renault Zoe" cena Latvijā ir no 28 810 eiro, bet jaudīgākā versija maksā no 30 230 eiro.

"Renault" pozīcijas nostiprināšanu šajā tirgus segmentā palīdzēs nodrošināt "Captur" un "Megane" "plug-in" tipa hibrīdauto ieviešana šī gada laikā.