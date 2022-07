Rindā pēc elektriskā 'Hummer' jāgaida 17 gadi

Tiem, kuriem ir vēlme iegādāties jauno "Hummer EV" elektrisko apvidnieku vai pikapu, būs jāapbruņojas ar pacietību – rindā pēc tā nu jau jāgaida 17 gadi. Kā aprēķinājis "The Wall Street Journal", tieši tik ilgs laiks būs nepieciešams koncernam "General Motors" (GM) visu pasūtināto eksemplāru saražošanai, ja kompānija nepalielinās ražošanas tempus.

Pašlaik trūkstošo komponenšu un loģistikas sarežģījumu dēļ GM izgatavo vien aptuveni duci elektrisko "Hummer" dienā, bet rindā uz to ir pieteikušies jau 77 tūkstoši cilvēku.

Detroitā modernizētajā rūpnīcā "GM Factory Zero" strādā aptuveni 700 cilvēku. "Hummer" izlaides apjoms šobrīd ir neparasti mazs, īpaši ņemot vērā, ka tā ražošana tika uzsākta vēl pirms pusotra gada. Ražošanas tempos "Hummer" atpaliek gan no "Ford" ar tā "F-150 Lightning", gan no "Rivian" ar tā "R1T" un "R1S". Piemēram, "Ford" katru dienu izgatavo aptuveni 150 elektriskos pikapus.



GM gan apgalvo, ka "Hummer EV" ražošana neatpaliek no iepriekš noteiktā grafika. Tomēr līdzšinējo izlaides apjomu izdevies sasniegt vēlāk, nekā sākotnēji plānots: daļēji tas esot saistīts ar to, ka modelis tika izstrādāts pilnībā no nulles uz jaunas platformas, kuras ieviešanai bija nepieciešama pastāvīga kvalitātes kontrole.

Šī gada otrajā pusē ražošanas tempi palielināšoties, sola autoražotājs. Tas tikšot panākts, mazinot atkarību no ārējiem piegādātājiem un izmantojot pašu izgatavotos akumulatoru blokus, kas taps ar "LG Energy Solution" kopīgi būvētajā jaunajā rūpnīcā Ohaio.

Atjaunotās "Hummer" markas jaunais modelis debitēja 2020. gada rudenī kā elektriskais pikaps, bet 2021. gada pavasarī tam pievienojās elektriskais apvidus automobilis. Abi "Hummer EV" modeļi savā greznākajā versijā ir aprīkoti ar trim elektromotoriem, kas pikapa versijā attīsta 1014 zirgspēkus, bet apvidus auto modifikācijā – 842 ZS. Lielākais akumulatoru komplekts ar pilnu uzlādi ļauj nobraukt līdz 563 km distanci.

Atkarībā no versijas un virsbūves tipa "Hummer EV" cena ir 85 līdz 110 tūkstoši ASV dolāru.