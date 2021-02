Sacīkšu auto ikdienas braucieniem – 'Porsche' nāk klajā ar jauno '911 GT3'

Vācu sportisko auto ražotājs "Porsche" prezentējis līdz šim jaudīgāko "911" modeļa versiju "GT3", informēja "Porsche Latvija" centra vadītājs Ivars Norvelis.

Šajā versijā, vēl izteiktāk nekā iepriekš, ir apvienotas sacīkšu tehnoloģijas. Auto ir ātrāks par iepriekšējo "911 GT3 RS" versiju un spēj sasniegt 320 km/h maksimālo ātrumu. Savukārt, lai sasniegtu 100 km/h, spēkratam nepieciešamas vien 3,4 sekundes.

"Jaunā "911 GT3" fenomenālā jauda un neapšaubāmās sacīkšu auto ārējās aprises piesaistīs ne vienu vien skatienu. Šajā spēkratā pat ikdienišķs brauciens autovadītājam liks justies kā īstenam sacīkšu pilotam," stāsta Norvelis.

No panākumiem bagātā "GT" sacīkšu automobiļa "911 RSR" aizgūta dubulto sviru priekšējā balstiekārta, izteiksmīgais difuzors un aerodinamika ar "gulbja kakla" aizmugurējo spoileri. Savukārt 510 ZS jaudīgais četru litru, sešu cilindru opozītmotors balstīts "911 GT3 R" piedziņas sistēmā, kas sevi vairākkārt pierādījusi izturības sacīkstēs. Turklāt šis jaudīgais augsto apgriezienu dzinējs ar tā iespaidīgo akustiku teju bez modifikācijām izmantots arī "911 GT3 Cup" sacīkšu automašīnā.

Galvu reibinošs ātrums

Auto aerodinamika veidota tā, lai spētu radīt krietni lielāku piespiedējspēku, tajā pat laikā saglabājot gaisa pretestības koeficientu nemainīgu. Turklāt manuāli regulējamais spoileris un difuzora elementi ievērojami palielina aerodinamikas spiedienu, lai auto spētu precīzi izbraukt līkumus pat lielā ātrumā. Spoileris paredzēts tikai izbraucieniem trasē, jo tieši tur "911 GT3" spēj likt galdā visus savus trumpjus.

"Tradicionāls atskaites punkts "Porsche" sporta automobiļu veiktspējai ir Nurburgringas Nordšleifes trase, kas auto sportistu vidū tiek dēvēta arī par "Zaļo elli". Auto sasniedzis iespaidīgu rekordu – pēdējā izstrādes posmā "911 GT3" kļuva par pirmo sērijveidā ražoto modeli ar atmosfērisko dzinēju, kas nobraucis apli mazāk nekā septiņās minūtēs," stāsta Norvelis.



Ar papildu komplektācijā pieejamām "Michelin Pilot Sport Cup 2 R" riepām un "Porsche" zīmola vēstnieku Jergu Bergmeisteru pie stūres jaunais modelis vairākus apļus spēja uzrādīt nemainīgi izcilu rezultātu. Bergmeisters norādīja, ka šis ir līdz šim labākais masveidā ražotais automobilis, ar kuru pieredzējušais braucējs pilotējis "Zaļajā ellē".

Pārsteidzoši viegls

Lai gan vizuāli platā virsbūve, lielie diski un papildu tehniskie elementi šķietami padarītu jauno "911 GT3" smagāku par saviem priekšgājējiem, patiesībā tā svars ir tāds pats. Ar manuālo pārnesumkārbu tas sver vien 1418 kilogramus, bet ar PDK automātisko pārnesumkārbu – 1435 kilogramus.

Auto izstrādē izvēlēti alternatīvi materiāli, lai saglabātu svaru iespējami vieglāku. Piemēram, priekšējais pārsegs izgatavots no oglekļa šķiedras stiprinātas plastmasas (CFRP), auto logi izgatavoti no atvieglināta stikla, savukārt kaltie auto diski izgatavoti no vieglmetāla. Tāpat arī modelim tika optimizēti bremžu diski un uzstādīta sporta izplūdes sistēma, kas kopējo spēkrata svaru samazina par desmit kilogramiem.

Sacīkšu auto gēni līdz pēdējai detaļai

Jaunais "911 GT3" nepārprotami sevī glabā sacīkšu auto DNS. Tā kabīne vizuāli un tehniski atbilst citām modeļa versijas paaudzēm, tomēr tajā sastopami arī jauni elementi. Viens no tiem ir ekrāns, kas īpaši piemērots braukšanai sacīkšu trasē.

Tikai ar vienu pogas spiedienu centrālā tahometra kreisajā un labajā pusē esošajos digitālajos displejos tiek atspoguļoti rādītāji, kas ir īpaši svarīgi sporta auto vadītājam. Proti, riepu spiediens, eļļas spiediens, eļļas temperatūra, degvielas daudzums un ūdens temperatūra.

Digitālajos displejos redzēsiet arī vizuālu pārnesumu pārslēgšanas asistentu ar krāsu indikatoriem, kā arī pārslēgšanās gaismas, līdzīgas tām, kas sastopamas sacīkšu auto. Norvelis uzsver, ka tieši šīs auto nianses rada spilgtu asociāciju ar īstenu sporta spēkratu.

Katram savs "911 GT3"

Tāpat kā citiem "Porsche" automobiļiem, arī jaunajam "911 GT3" pieejams "Porsche Exclusive Manufaktur", turklāt to papildina īpaši tam paredzētas opcijas, tostarp vieglais jumts, kas izgatavots no redzamas oglekļa šķiedras.

Tāpat ražotājs piedāvā no oglekļa izgatavotu eksterjera spoguļu korpusu, aptumšotus "LED Matrix" priekšējos lukturus un saskanīgus "Exclusive" aizmugurējos lukturus ar gaismas loku bez sarkanajiem elementiem. Savukārt melnos lietos diskus papildina "Guards Red" vai "Shark Blue" krāsas diski.

Arī interjeru iespējams papildināt ar personalizētiem elegantiem elementiem. No tahometra ciparnīcas un "Sport Chrono" hronometra līdz drošības jostām un apdares elementiem – auto ražotājs piedāvā šīs detaļas izgatavot virsbūves krāsā vai jebkādā citā īpašniekam tīkamā tonī, radot unikālu un personalizētu auto interjeru.

Individuāls hronogrāfs

Tikpat ekskluzīvs, cik pats "911 GT3", ir arī individuālais hronogrāfs, ko "Porsche Design" piedāvā tikai augstas veiktspējas sporta automobiļu klientiem. Hronogrāfa korpuss atspoguļo tā autosporta gēnus. Tāpat kā "GT3" dzinēja klaņi, hronogrāfs izgatavots no izturīga un viegla titāna. Šo pulksteni darbina atsevišķs uzvilkšanas rotors, kas atgādina "911 GT3" diskus. Ciparnīcas krāsojumu iespējams arī pielāgot atbilstoši "911 GT3" krāsām.

"Porsche" jauno "911 GT3" piedāvā ar sākuma cenu 167 518 eiro, iekļaujot pievienotās vērtības nodokli. Dīleriem auto tiks piegādāts maijā.