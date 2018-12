'Škoda' prezentējusi 'Audi A3 Sportback' stila hečbeku 'Scala'

Kompānija "Škoda" ceturtdien vakarā prezentējusi savu jaunāko modeli – kompakto piecdurvju hečbeku "Scala", kas nav tiešais, bet gan ideoloģiskais "Rapid Spaceback" modeļa pēctecis.

"Škoda Scala" ir izgatavota uz "Volkswagen" (VW) koncerna modulārās platformas "MQB A0" un gabarītos automobilis ir nedaudz mazāks par šī segmenta etalonu "VW Golf". Lai arī "Škoda Scala" ir nedaudz īsāka (4362 mm) un šaurāka (1793 mm) nekā "VW Golf", tās riteņu garenbāze ir lielāka (2649 mm).

Rezultātā "Škoda" panākusi, ka "Scala" hečbeka interjera tilpums ir praktiski tāds pats, kā klasi augstākajam "Škoda Octavia" modelim. "Škoda Scala" ir viens no lielākajiem bagāžas nodalījumiem šajā tirgus segmentā – 467 litri, kamēr nolocītu aizmugurējo atzveltņu gadījumā – 1410 l.

"Škoda Scala" ir pirmais šī čehu autoražotāja sērijveida modelis, kas demonstrē markas turamāko eksterjera un interjera dizaina valodu, kas tika parādīta līdz ar "Škoda Vision RS" konceptu gada sākumā. Automobilis būtībā ir kā vidutājs starp klasisku hečbeku un universāli, līdzīgi kā "Audi A3 Sportback".

Interjerā "Škoda Scala" modelim ir pieejams 10,25 collu virtuālais kokpits, kā arī 6,5 vai 9,2 collu multimediju sistēmas ekrāns. Autoražotājs norāda, "Scala" interjera apdarē izmantoti mīkstāki materiāli, nekā "Škoda" automobiļiem šajā klasē bija pierasts.

"Škoda Scala" klientu izvēlei tiks piedāvāti pieci turbopūtes benzīna dzinēji ar jaudu no 90 līdz 150 ZS. Trīs no tiem ir benzīna (ar tilpumu no viena līdz pusotram litram), kā arī 1,6 litru dīzeļmotors (115 ZS un 250 Nm) un viena litra spēka agregāts "G-Tec", kas darbojas ar dabasgāzi. Par papildu samaksu pieejama arī sportiskā balstiekārta.

Tirdzniecībā Eiropā "Škoda Scala" nonāks nākamā gada pirmajā pusē.