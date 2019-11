'Tesla' prezentējusi kosmiskas formas elektrisko pikapu

Amerikāņu elektromobiļu ražotājs "Tesla" prezentējis savu pirmo pikapu, kas radikāli atšķiras no amerikāņiem pierastajiem "Ford", "Chevrolet" un "Dodge RAM". Elektriskajam "Tesla" pikapam "Cybertruck" ir neparastas formas virsbūve, kas izgatavota no "SpaceX" raķešu materiāliem. Turklāt pikaps ir ļoti dinamisks – paātrinājums no vietas līdz 100 km/h tam aizņem tikai trīs sekundes.

"Tesla Cybertruck" virsbūve ir no augstas izturības tērauda, kas spēj aizturēt šāvienus pat ar deviņu milimetru patronām. Tāpat virsbūvei neveidosies buktes – prezentācijas pasākumā pikapa durvis tika dauzītas ar milzīgu veseri, neatstājot nekādas pēdas.

Arī stikli pikapam esot "bruņoti" – no polimēru kompozītmateriāla "Tesla Armor Glass". Tomēr ar šo stiklu izturību "Tesla Cybertruck" prezentācijā gan sanāca misēklis – pret tiem meta metāla lodi, bet stikli saplaisāja, lai arī izstrādātāji sākotnēji apgalvoja, ka ar tiem nekas nenotiks.

"Tesla Cybertruck" pikaps ir sešvietīgs – ar sēdvietu formulu 3+3. Kā jau amerikāņu pikaps, tas ir gabarītos diezgan iespaidīgs – tā kopgarums ir gandrīz seši metri (5,89 m). Pikapa kravas nodalījuma ietilpība ir 2,8 kubikmetri (zem pārsega) un tam ir arī atvāžams aizmugurējais borts. "Tesla" pikapa kravnesība ir 1,6 tonnas, un atkarībā no modifikācijas "Cybertruck" spēs vilkt 3,4 līdz 6,4 tonnu piekabi.

Elektriskā pikapa interjers ieturēts tipiskajā "Tesla" minimālisma stilā – tam nav tradicionālā mērinstrumentu paneļa, bet visu funkciju vadība ir pieejama caur 17 collu skārienjutīgo ekrānu. Līdzīgi kā citiem "Tesla" jaunākajiem modeļiem arī "Cybertruck" pikapam šis ekrāns ir novietots horizontāli.

"Tesla Cybertruck" būs pieejams kāda no trim modifikācijām, par kurām autoražotājs pagaidām detalizētāku informāciju nesniedz. Zināms vien tas, ka bāzes versijā paredzēts viens elektromotors un aizmugurējo riteņu ass, kas nodrošinās 6,5 sekunžu paātrinājumu līdz 60 jūdzēm stundā (97 km/h), kā arī 177 km/h maksimālo ātrumu. Vislētākā "Cybertruck" modifikācija bez atkārtotas akumulatoru uzlādes spēšot nobraukt līdz 400 km distanci un maksās no 39 900 ASV dolāru (36 161 eiro).

Pilnpiedziņas pikapam būs divi elektromotori (pa vienam uz katras no riteņu asīm), šādā versijā "Tesla Cybertruck" maksās no 49 900 dolāriem (45 126 eiro). Līdz 100 km/h elektriskais pilnpiedziņas pikaps paātrināsies 4,5 sekundēs un maksimāli sasniegs 193 km/h. Šī modifikācija bez atkārtotas akumulatoru uzlādes nobraukšot līdz 480 km distanci. Savukārt visdārgākajā versijā pikaps ar pilnu uzlādi nobraukšot līdz 800 km.

Kompānijas "Tesla" vadītājs Īlons Masks sola "Tesla Cybertruck" ražošanā ieviest līdz 2021. gada beigām. Jau šobrīd ikviens interesents var sev rezervēt elektrisko pikapu, iemaksājot 100 dolāru (90 eiro) depozītu.