'Toyota Land Cruiser' un 'Hilux' varēs izmantot atjaunīgo resursu dīzeļdegvielu

Izturīgākie un robustākie "Toyota" modeļi, kuru konstrukcijā virsbūve ir uz rāmja, būs darbināmi ar HVO100 dīzeļdegvielu – nefosilo degvielu, kas simtprocentīgi izgatavota no atjaunīgiem resursiem, piemēram, pārtikas eļļas atkritumiem. Ar HVO100 varēs braukt gan "Land Cruiser", gan "Hilux".

HVO100 (hidratēta augu eļļa) atbilst parafīna dīzeļdegvielas Eiropas kvalitātes standartam "EN 15940". Tai ir augstāks cetānskaitlis (c80) nekā standarta dīzeļdegvielai, kā arī zemāks sēra un aromātisko vielu saturs. To ražo no augu eļļas (palmu, rapšu eļļas) vai izejvielām, kas iegūtas no atkritumiem (piemēram, izlietotas pārtikas eļļas).

Drīzumā HVO100 sūkņi Eiropas degvielas uzpildes stacijās tiks uzstādīti arvien biežāk. Beļģijā, Dānijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Nīderlandē, Norvēģijā, Somijā, Norvēģijā, Somijā un Zviedrijā jau ir ierīkots aptuveni 1000 sūkņu.

Tā kā pieaug HVO100 klientu skaits, palielinās arī šīs degvielas ražošana – līdz 2030. gadam plānots sasniegt 15,5 miljonu tonnu apjomu gadā, salīdzinot ar aptuveni četriem miljoniem tonnu patlaban.

Lai izmantotu HVO100, nav nepieciešams veikt kādas īpašas darbības vai mainīt braukšanas stilu. Galvenās tehniskās izmaiņas salīdzinājumā ar pašreizējiem auto saistītas ar iesmidzināšanas sistēmas pielāgošanu, lai palielinātu degvielas daudzumu. Tas ir nepieciešams, jo HVO100 nav tik blīvs kā standarta dīzeļdegviela.

Tāpat izmaiņas neietekmē automobiļu spēju darboties ar standarta dīzeļdegvielu, tāpēc ikdienā var izmantot tās abas. Braucot ar HVO100 un pielāgoto iesmidzināšanas sistēmu, nedaudz palielinās motora maksimālā jauda.

Automobiļi atbilstoši jaunajai specifikācijai ražošanā nonāks 2023. gada pirmajā ceturksnī, bet Latvijas tirgu sasniegs 2023. gada vasarā.