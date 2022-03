Turpmāk Baltijā 'Jeep Compass' un 'Renegade' būs tikai hibrīda versijā

Amerikāņu automašīnu ražotājs "Jeep" paplašina elektrificēto pilsētas SUV klāstu, laižot tirgū "Compass e-Hybrid" un "Renegade e-Hybrid". No šā gada beigām Vācijā, Francijā, Nīderlandē, Portugālē, kā arī Ziemeļvalstu un Baltijas tirgos iepriekšminētie modeļi būs pieejami tikai to elektriskajās versijās, atstājot iekšdedzes dzinējus pagātnē.

"Uzlādējamie automobiļi ir guvuši ievērojamus panākumus visā pasaulē. Jaunie modeļi papildinās pilnpiedziņas uzlādējamo hibrīdu piedāvājumu, kas šobrīd veido 25% no kopējā tirdzniecības apjoma Eiropā", stāsta "Autobrava" pārstāvis Uvis Braunfelds.

Autoražotājs skaidro, ka šāds lēmums ir vēl viens nozīmīgs solis pretī pilnīgai automobiļu elektrifikācijai Eiropā. Sagaidāms, ka "Jeep Compass e-Hybrid" un "Renegade e-Hybrid" vēl vairāk stiprinās uzņēmuma pozīcijas elektrisko automobiļu tirgū, veicinās tirdzniecības apjomu un paplašinās elektrisko automašīnu piedāvājumu to Eiropas klientiem.

Pateicoties jaunajai hibrīda tehnoloģijai, "Compass e-Hybrid" un "Renegade e-Hybrid" ļaus autovadītājiem izbaudīt autentisku hibrīda automašīnas vadīšanas pieredzi un izmantot tikai elektrisko motoru, novietojot automašīnu stāvvietā, braucot ar mazu ātrumu vai palēninot to.

Šie "Jeep" modeļi tirgū debitē ar progresīvu hibrīda sistēmu – jauns četrcilindru 1,5 litru turbo benzīna dzinējs kopā ar jauno septiņu pārnesumu divsajūgu automātisko ātrumkārbu attīsta 130 ZS jaudu un 240 Nm griezes momentu.

"Jaunais četrcilindru turbodzinējs izstrādāts, lai vislabāk būtu piemērots hibrīda modeļiem, optimizējot termodinamiku un tādējādi taupot degvielu. Jaunā augsta spiediena tiešās iesmidzināšanas sistēma darbojas ar 350 bāru spiedienu. Benzīna dzinējs aprīkots arī ar siksnas startera ģeneratoru, nodrošinot klusu un vieglu dzinēja iedarbināšanu," skaidro Braunfelds, raksturojot nākamās paaudzes dzinējus.

Zīmolam "Jeep" svarīga ir vides aizsardzība un ilgtspējība, tāpēc ražotājs tirgū laiž īpašu "Uplands" automobiļu sēriju. Jauno modeļu "Renegade e-Hybrid" un "Compass e-Hybrid" īpašnieki varēs izvēlēties savu automašīnu kādā no sev tīkamajām, videi draudzīgajām krāsām un pārklājumiem. Tāpat šos auto padara atšķirīgus to unikālās estētikas detaļas un ilgtspējīgie materiāli.

Jaunās sērijas "Upland" automašīnu salonā izmantots, jo sevišķi plašs pārstrādātu materiālu klāsts. Ekskluzīvie "Seaqual" sēdekļi ir izgatavoti no okeānā savāktajiem un pārstrādātajiem plastmasas produktiem, ar kontrastējošām šuvēm, "Jeep" logo uz priekšējo sēdekļu aizmugures un videi draudzīga vinila pārvalku. Tikmēr sēdekļu polsterējums izgatavots no poliestera šķiedras, kas izstrādāta no Vidusjūrā savāktas, pārstrādātas plastmasas. Arī dažas no salona melnajām plastmasas detaļām ir izgatavotas no pārstrādāta materiāla, kas iepriekš izmantots automašīnu lukturiem.

"Upland" automašīnas būs viegli atpazīstamas, pateicoties jaunai "Matter Azur" eksterjera krāsai, divu melno toņu jumtam un spīdīgajiem 17 collu ("Renegade e-Hybrid" modelis) un 18 collu ("Compass e-Hybrid" modelis) diskiem. Unikālo ārējo stilu papildinās "MetaKrome" bronzas apdare priekšējā restē un aizmugurē, kā arī īpaša uzlīme uz bagāžas nodalījuma pārsega.

Modeļi, kas pirmo reizi debitēs Eiropā, iegūs arī otrā līmeņa pašbraukšanas sistēmu, ko iespējams izmantot uz lielceļiem, palīdzot autovadītājam automātiski uzstādīt ātrumu un saglabāt braukšanu savā joslā.

Jaunie uzlādējamie "Jeep" hibrīdi būs pieejami četrās dažādās modifikācijās – "Longitude", "Night Eagle", "Limited" un "S". Tiem visiem būs priekšējo riteņu piedziņa. Vasarā uzņēmums tirgū laidīs pilnībā jaunu luksusa klases hibrīda "Jeep Grand Cherokee 4 xe" versiju.