UAZ visiem saviem modeļiem izstrādās elektrisko versiju

Uļjanovskas autorūpnīca (UAZ) paziņojusi par plānu Krievijā uzsākt elektromobiļu ražošanu. Pirmais simtprocentīgi elektriskais UAZ būs "Hunter" modelis, kas būtībā ir bez būtiskām izmaiņām vēl no 1971. gada ražošanā esošais "UAZ-469". Pirmā elektrisko "UAZ Hunter" partija uz montāžas līnijas nonākšot nākamā gada februārī. Savukārt visus pārējos UAZ modeļus elektrificēt plānots piecu gadu laikā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Izvēle par labu "UAZ Hunter" kā pirmajam elektriskajam modelim Uļjanovskas autorūpnīcas piedāvājumā nav nejauša. Tieši šo UAZ modeli Čehijas kompānija "MW Motors" ir izvēlējusies sava "Spartan" elektromobiļa pamatā, kas jau ir nopērkams Eiropas tirgū. Turklāt UAZ uzsver, ka ir piedalījies šī Eiropas tirgum paredzētā elektromobiļa izstrādē.

Čehi robusto UAZ par pamatu savam elektromobilim izvēlējušies tieši tādēļ, ka vēlējās bezkompromisa apvidnieku, kam elektromobiļu piedāvājumā alternatīvu vismaz Eiropā šobrīd nav. Turklāt čehu "MW Motors" ir arī UAZ produkcijas dīleris savā dzimtenē.

Pēc UAZ pārstāvju vārdiem, krievu speciālisti piedalījušies čehu "Spartan" sertifikācijā, kā arī konsultējuši "UAZ Hunter" tehniskajos jautājumos. Piemēram, UAZ inženieri ieteikuši bateriju komplektu montēt degvielas tvertnes vietā, izmantojot tvertnes oriģinālās stiprinājuma vietas. Tāpat viņi ieteikuši akumulatoru komplektu neuzstādīt ne īpaši smagākāku par to, cik sver pilna benzīna tvertne. Rezultātā elektriskais "Spartan" ir tikai par 120 kilogramiem smagāks par "UAZ Hunter", uz kā bāzes tas veidots.



Čehu "Spartan EV" ir aprīkots ar elektromotoru, kas attīsta 163 zirgspēku jaudu un 600 ņūtonmetru griezes momentu. Elektromobilis enerģiju iegūst no trim bateriju blokiem. Atkarībā no klienta izvēlētās versijas UAZ elektromobilis ar pilnu uzlādi spējīgs nobraukt no 250 līdz 400 kilometriem. Savukārt rāmis, šasija, riteņu tilti, kā arī transmisija "Spartan" elektromobilī saglabāta no "UAZ Hunter".

UAZ paziņojis, ka pašu izstrādāto elektromobili uz "Hunter" modeļa bāzes ražošanā ieviesīs nākamā gada februārī. Bet turpmāko piecu gadu laikā visi UAZ piedāvājumā esošie modeļi iegūs simtprocentīgi elektrisko versiju. UAZ plāno elektriskos pilnpiedziņas automobiļus pārdot korporatīvajiem klientiem un valsts iestādēm.

UAZ piedāvājumā šobrīd ir apvidus automobiļi "Hunter" un "Patriot", kā arī pilnpiedziņas mikroautobuss, kas tautā tiek dēvēts par "buhanku". Tāpat UAZ uz šo modeļu bāzes piedāvā pikapus un furgonus.

Atgādinām, ka čehu izstrādātais "Spartan EV" uz "UAZ Hunter" bāzes Eiropā maksā no 40 tūkstošiem eiro (neskaitot nodokļus), kas ir četrkārt dārgāk nekā "Hunter" benzīna dzinēja versija Krievijas tirgū.