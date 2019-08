Visjaudīgākais 'Porsche Cayenne' ir no elektrotīkla uzlādējams hibrīdauto

"Porsche" turpina pievērst īpašu uzmanību elektromobilitātei, un pēc "Panamera" sērijas tagad arī "Cayenne" klāstā jaudīgākā versija ir no elektrotīkla uzlādējams hibrīdautomobilis.

"Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid" un arī tā "Coupé" versija iegūst 680 ZS jaudīgu hibrīda spēka agregātu, kurā ir četrlitru V8 dzinējs (550 ZS) un astoņpakāpju pārnesumkārbā "Tiptronic S" ar tajā integrētu elektromotoru (136 ZS). Maksimālais sistēmas griezes moments 900 Nm ir pieejams jau uzreiz pēc brīvgaitas.

Abi modeļi no vietas līdz 100 km/h paātrinās 3,8 sekundēs un sasniedz maksimālo ātrumu 295 km/h. Ražotāja norādītais vidējais degvielas patēriņš ir 3,7 līdz 3,9 litri uz 100 km, bet tikai elektroenerģijas režīmā – 18,7 līdz 19,6 kWh uz 100 km. Tikai ar elektroenerģiju "Cayenne Turbo S E-Hybrid" bez atkārtotas uzlādes spēj nobraukt līdz 40 km distanci.

Hibrīda sistēmā abi motori ir savstarpēji savienoti ar atdalošo sajūgu, kas atrodas hibrīdmodulī, ko sauc par elektriskā sajūga pievadu (ECA). Braukšanas režīmā "E-Power" elektromotors var patstāvīgi paātrināt automobili līdz maksimums 135 km/h. Turklāt to var izmantot, lai papildus palielinātu jaudu citos režīmos. Šos režīmus var izvēlēties, izmantojot standartaprīkojumā iekļauto komplektu "Sport Chrono" ("Hybrid Auto", "Sport" un "Sport Plus").

Litija jonu akumulators ir uzstādīts zem bagāžas nodalījuma grīdas. Tā ietilpība ir 14,1 kWh. Ar iebūvēto standarta 7,2 kW maiņstrāvas uzlādes ierīci augstsprieguma akumulatoru var pilnīgi uzlādēt 2,4 stundās, izmantojot 400 voltu savienojumu ar 16 ampēru drošinātāju. No parastas 230 voltu un 10 ampēru sadzīves kontaktligzdas uzlādēšana ilgst sešas stundas. Turklāt uzlādēšanu var plānot, izmantojot "Porsche" komunikācijas pārvaldību (PCM) vai "Porsche Connect" lietotni.

"Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid" rūpnīcā ir uzstādīts plašs standartaprīkojuma klāsts, tostarp elektriskā sasveres stabilizācijas sistēma "Porsche" dinamiskā šasijas uzraudzība (PDCC), "Porsche" griezes momenta vektorizēšanas sistēmas "Plus" (PTV Plus) aizmugures ass diferenciāļa bloķētājs, augstas veiktspējas bremžu sistēma "Porsche" keramikas kompozītmateriāla bremzes (PCCB), 21 collas riteņu diski ar riteņu arku paplašinājumiem virsbūves krāsā, stūres pastiprinātājs "Plus" un pakotne "Sport Chrono". Adaptīvā trīskameru pneimatiskā piekare ar "Porsche" aktīvo piekares pārvaldību (PASM) nodrošina plašu "Porsche" raksturīgo kustības dinamikas apjomu un komfortablu braukšanu. Turklāt papildaprīkojumā ir pieejami līdz 22 collu vieglmetāla riteņu diski un aizmugures stūrējamā ass.

Visiem "Cayenne" modeļiem ir LED priekšējie lukturi, kruīzkontroles sistēma ar ātruma ierobežotāja funkciju, gājēju aizsardzība, kas saņem datus no kameras, un novietošanas stāvvietā palīgsistēma priekšā un aizmugurē ar atpakaļskata kameras sistēmu "Cayenne Coupé" modelī.

Papildaprīkojumā ir ietverti LED priekšējie lukturi ar matricu gaismām, projekcijas displejs, nakts redzamība ar siltuma attēlveidošanas kameru un digitālais palīgpilots "Porsche InnoDrive" ar adaptīvo kruīzkontroli, kustības joslas ieturēšanas palīgsistēmu, ceļa zīmju pazīšanu, aktīvo vadību kustības joslā, krustojumu palīgsistēmu un avārijas bremzēšanu.

"Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid" cena ir no 144 500 eiro (neieskaitot PVN), bet šī pati modifikācija "Coupé" versijā – no 147 600 eiro.