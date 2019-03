VW elektrificē ikonu – pludmales bagijs 'ID. Buggy'

"Volkswagen ID. Buggy" ir moderna ikonas interpretācija. Tehnoloģiski augsti attīstīts automobilis ar nulle kaitīgo izmešu, kas piemērots vasarai, pludmalei un pilsētai, ir modulārās elektriskās automobiļu platformas MEB jauna vizuālā un tehniskā izpausme. VW prezentējusi "ID. Buggy" pašlaik notiekošajā Ženēvas autoizstādē.

Paralēles starp pagātnes pludmales bagijiem un jauno "ID. Buggy" saīsina piecu desmitgažu periodu līdz vienam īsam mirklim – visiem 20. gadsimta 60. gadu bagijiem bija augsta modulārā pielāgojamība, balstoties uz leģendārā "Beetle" šasiju ar četru cilindru bokserdzinēju aizmugurē.

Neliela apjoma ražotāji "Beetle" šasiju un dzinēju pārklāja ar virsbūvi, kas bija izgatavota no ar stikla šķiedru pastiprinātas plastmasas (GFRP), tādējādi veidojot automobiļu nozares vēsturi.

"ID. Buggy" ir cieši piesaistīts šim kulta konceptam ar mūsdienu laikmeta tehniskajām iespējām. Par pamatu tam tiek izmantota progresīvā MEB šasija. Savukārt automobiļa grīdā iestrādāts augstsprieguma akumulators. "ID. Buggy" gadījumā šim litija jonu akumulatoram ir 62 kWh energoietilpība, lai apgādātu aizmugurē izvietoto 150 kW (204 ZS) elektrodzinēju, kas spēj nodrošināt aptuveni 250 kilometru (WLTP) garu nobraukšanas distanci bez atkārtotas akumulatoru uzlādes.

Sportiskais "ID. Buggy" raksturs saskan ar tā elektrodzinēju, kas nodrošina 310 Nm maksimālo griezi. Tas nozīmē, ka elektrodzinējs vienmēr aizmugurējai asij nodrošina pietiekamu jaudu pat bezceļa apstākļos. Šis koncepta automobilis 100 km/h lielu ātrumu sasniedz vien 7,2 sekundēs, bet maksimālais ātrums ir elektroniski ierobežots līdz 160 km/h. Kā alternatīva aizmugurējo riteņu piedziņai pieejams arī papildu elektrodzinējs priekšējai asij, lai iegūtu visu riteņu piedziņu ar elektrisko kardānvārpstu.

VW Ženēvā demonstrē to, kā nākotnē būs iespējams automobiļu uzlādi realizēt un revolucionizēt jebkurā vietā – pludmalē, festivālā, pilsētā vai jebkur citur, izmantojot pārvietojamu ātrās uzlādes staciju, ar kuru plašāka sabiedrība tiks iepazīstināta tieši šajā izstādē. Šo staciju iespējams uzstādīt uz laiku vai pastāvīgi. Pateicoties līdzstrāvas ātrās uzlādes tehnoloģijai ar maksimālo jaudu 100 kW, VW MEB modeļu akumulatorus iespējams uzlādēt līdz 80% vien pusstundas laikā, sniedzot jaunu enerģiju lielākai braukšanas baudai.

MEB nodrošina labu iespēju apvienot izteiktākās dizaina proporcijas ar jauno e-mobilitātes DNS. Piemēram, "ID. Buggy" skaidrais un izteiktais dizains pauž unikālo brīvības sajūtu. Automobilī apzināti nav izmantots fiksēts jumts un durvis. Tāpēc interjera izturīgo un minimālisma dizainu raksturo ūdensizturīgi materiāli. Koncepta automobilis ir divvietīgs, taču "ID. Buggy" iespējams pārvērst arī 2+2 sēdvietu konfigurācijā.

Kompozītmateriālu virsbūve, kas veidota no alumīnija, tērauda un plastmasas, ir pašnesoša. Pateicoties modulārajam dizainam, virsbūves augšējo daļu iespējams atdalīt no MEB šasijas. Kā jau iepriekš, "VW ID. Buggy" konceptā ir atvērts ārējo ražotāju piesaistē, kas sniedz iespējas neliela apjoma ražotājiem un jaunuzņēmumiem. Tādējādi VW piedāvā iespējas ražot nulles emisiju kāpu bagiju jaunam laikmetam. Vispārīgi runājot, MEB ir arī potenciāls kļūt par jaunu tehnisko e-mobilitātes bāzi vairākiem autoražotājiem.

Atvērtā tipa nulles izmešu koncepta automobilis ir 4063 mm garš, 1890 mm plats un 1463 mm augsts. Riteņu bāze starp asīm ir 2650 mm.

Klasiskajam bagijam radiatora dekoratīvais režģis nebija nepieciešams, pateicoties aizmugurē izvietotajiem gaisa dzesēšanas dzinējiem, un tā tas ir arī "ID." sērijas automobiļu gadījumā, jo to elektrodzinējiem nav nepieciešama papildu gaisa plūsma.

Tas arī raksturo "ID. Buggy" priekšdaļu, taču, lai arī šis ir pilnībā jauns automobilis, to uzreiz iespējams atpazīt kā VW. Priekšējā pārsega aptverošā līnija rada iespaidu, it kā tā plūstu gaisā virs masīvā bampera. Tas pats attiecas uz trīs dimensiju LED priekšējām gaismām ar to ovālās formas dienas gaitas lukturiem un acu zīlītēm līdzīgajām tālajām gaismām.

VW logo uz pārsega arī veidots kā LED elements. Un visbeidzot, masīvais alumīnija šasijas aizsargs nodrošina, ka priekšējā ass un papildu elementi bezceļu braukšanas laikā netiek bojāti.

Līdzīgi kā priekšējā pārsega gadījumā arī virsbūves augšējā daļa šķietami plūst gaisā. Ar savu izteikto rakstura līniju tā izvietota virs 18 collu diskiem, kas aprīkoti ar bezceļa riepām. Automašīnas klīrenss zem asīm ir 240 mm. Viss ir tīri, bet emocionāli dizainēts. Pastiprinātais vējstikla rāmis kopīgi ar Targa loku, kas arī ir ar vaļējiem sāniem, nodrošina atbalstu apgāšanās gadījumā. Automobilim nav jumta tā klasiskajā izpausmē, taču starp vējstikla rāmi un Targa loku iespējams izklāt melnu brezentu, lai pasargātos no saules vai lietus.

"VW ID. Buggy" minimālisma interjerā izmantoti viegli kopjami un ūdensizturīgi materiāli. Visi eksterjeru aptverošie elementi ir papardes zaļā krāsojuma virsbūves turpinājums. Autovadītājs un pasažieris sēž iebūvētos sēdekļos, bet galvas balsti un drošības jostu vadīklas iestrādātas atzveltnēs.

Autovadītājam pieejama daudzfunkcionāla stūre ar vadības elementiem, kas reaģē uz pieskārieniem, taču vienlaicīgi nepieciešams viegls spiediens, lai izvairītos no funkciju nejaušas aktivizēšanas. Telefona un mediju funkcijas tiek kontrolētas, izmantojot izgaismotus laukus. VW dizaineri un inženieri visu darbību loģiku nodrošinājuši intuitīvi saprotamu. Piemēram, ja autovadītājs maina pārnesumu pozīciju (D, N vai R), stūres labajā pusē uz priekšu vai atpakaļ pārslēdzot nelielu slēdzi, tad šo pārnesumu maiņa digitālajā panelī tiek attēlota kā rotācijas kustība.