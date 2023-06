'VW ID.Buzz' elektriskais busiņš tagad arī septiņvietīgā versijā

Elektriskā busiņā "Volkswagen ID. Buzz" piedāvājumu papildinājusi pagarinātās garenbāzes versija ar septiņām sēdvietām.

Tas ir ražots Vācijā Eiropai, kā arī Kanādai un ASV, jo VW ar pagarinātas garenbāzes ID. Buzz uzsācis atjaunot zīmola mikroautobusu piedāvājumu arī Ziemeļamerikā. Tur arī norisinājusies pasaules pirmizrāde – sērfotāju iecienītajā Hantingtonbīčā, kas atrodas Klusā okeāna piekrastē netālu no Losandželosas.

Automobilis tiek prezentēts ASV lielākajā VW busiņu festivālā kā veltījums faniem un valstij. Šī mikroautobusa prezentēšanas tūre pēc pāris nedēļām turpināsies Vācijā, kad Eiropā debitēs pagarinātais "ID. Buzz". Tas notiks no 23. līdz 25. jūnijam starptautiskajā VW busiņu festivālā Hannoverē, kas ir Eiropas lielākais VW busiņu saiets.



Ar 4 962 mm garumu un līdz pat septiņām sēdvietām "ID. Buzz" ir ideāli piemērots Ziemeļamerikas tirgum. Vienlaikus tas arī paplašina savu iespējamo pielietojuma klāstu Eiropā. Papildu garums, pateicoties garenbāzes palielināšanai par 250 mm, rada vietu trešajai sēdekļu rindai, nodrošinot līdz pat 2 469 litru lielu bagāžas nodalījumu un iespēju uzstādīt jaunu, lielāku 85 kWh akumulatoru (neto ietilpība), kas sniedz vēl lielāku nobraukuma distanci.

Savukārt jaunais siltumsūknis uzlabo efektivitāti ziemā. Pagarinātais "ID. Buzz" būs arī pieejams ar jaunu 210 kW (286 ZS) elektriskās piedziņas motoru. Elektriskās piedziņas motors maksimālo ātrumu palielina līdz elektroniski ierobežotiem 160 km/h (Eiropas "ID. Buzz" ar 150 kW: 145 km/h).

Pagarinātais "ID. Buzz" 100 km/h lielu ātrumu spēj sasniegt 7,9 sekundēs. Taču tas nav viss – jau paziņots, ka 2024. gadā tirgū nonāks versija ar visu riteņu piedziņu ("GTX") un 250 kW (339 ZS) jaudu. "ID. Buzz GTX" no 0 līdz 100 km/h spēs paātrināties 6,4 sekundēs, tādējādi tam spējot plūdeni iekļauties satiksmē uz lielceļiem.

Citas elektriskā VW jaunās funkcijas iekļauj uzlabotu nākamās paaudzes informācijas un izklaides sistēmu un attālinātu automobiļa novietošanu stāvvietā, izmantojot viedtālruni. Tikmēr no jauna izstrādāta augsto tehnoloģiju panorāmas lūka ar viedo stiklu atsauc atmiņā leģendāro "Samba" busiņu no 20. gadsimta 50. gadiem. 1,5 kvadrātmetru platībā tas ir lielākais stikla jumts, kādu jebkad izstrādājis VW. Viedo stiklu iespējams mainīt no caurspīdīga uz necaurspīdīgu un otrādi, izmantojot skārienslīdni vai balss palīgu. Ziemeļamerikas tirgum paredzētajām versijām būs arī sēdekļi ar gaisa kondicionieri un izgaismots VW logo priekšpusē.

"ID. Buzz" piegādes ASV tiks sāktas 2024. gadā. Gandrīz vienlaikus nonākšanai tirdzniecībā Ziemeļamerikas tirgū "ID. Buzz" ar pagarinātu garenbāzi būs pieejams arī Eiropā. Tāpat kā "Multivan" un "Bulli T6.1", visi "ID. Buzz" automobiļi tiks ražoti galvenajā "Volkswagen Commercial Vehicles" rūpnīcā Hannoverē. Šī ir viena no modernākajām automobiļu rūpnīcām pasaulē un tā ir arī galvenā VW busiņu mājvieta.