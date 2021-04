'VW Tiguan' tagad pieejams arī kā uzlādējamais hibrīds

Baltijā pārdotākais "Volkswagen" (VW) apvidus auto "Tiguan", tagad ir pieejams arī ar hibrīda dzinēju. "Tiguan eHybrid" apvieno jaudīgu elektromotoru un 1,4 litru TSI dzinēju, sniedzot iespēju darbināt auto gan ar elektrību, gan ar benzīnu, kā arī apvienot abas tehnoloģijas papildu jaudai.

Galvenā "eHybrid" jeb "plug-in" hibrīda priekšrocība ir samazināts degvielas patēriņš – ap 1,8 litri uz 100 km – un krietni mazāks radīto CO2 izmešu daudzums.

"Tiguan eHybrid" ar "plug-in" hibrīda dzinēju (245 ZS) vienmēr tiek iedarbināts elektriskajā režīmā un spēj ar vienu akumulatora uzlādi nobraukt aptuveni 50 kilometrus (WLTP ciklā).

Ja akumulators ir pietiekami uzlādēts, "Tiguan eHybrid" automātiski izmanto tikai elektromotoru un tikai ar to vien spēj veikt 50 km distanci. Ar "Tiguan eHybrid" elektriskajā režīmā iespējams braukt līdz 130 km/h. Ja tiek aktivizēts hibrīda režīms, tad "Tiguan" nosaka optimālo abu motoru darbības apvienojumu, lai nodrošinātu vēl lielāku efektivitāti garākos braucienos.



"GTE" režīmā iekšdedzes dzinējs un elektromotors darbojas kopā, lai nodrošinātu sistēmas jaudu 245 ZS. Tajā pašā laikā, ja akumulators ir izlādēts, ar "Tiguan" var pārvētoties kā ar klasisku iekšdedzes dzinēja auto, izmantojot 1,4 TSI benzīna dzinēju. Papildu tam "Tiguan eHybrid" sasniedz paātrinājumu no 0 līdz 100 km/h vien 7,5 sekundēs.

Kombinētajā braukšanas ciklā, izmantojot elektrību un degvielu, tiek ievērojami samazināts CO2 pēdas nospiedums. Vairumā ikdienas braucienu vidējais attālums ir no 60 līdz 90 kilometriem, no kuriem vismaz pusi var veikt, izmantojot tikai elektrību, līdz ar to neradot izmešus. "Tiguan eHybrid" rada 41 g emisiju uz vienu kilometru.

"Tiguan eHybrid" uzlāde ir vienkārša – tā uzlādes vads jāpieslēdz strāvas ligzdai mājās vai publiskās uzlādes stacijā. Mājas apstākļos, izmantojot pilnu uzlādes jaudu 2,3 kW, litija jonu akumulators tiek pilnībā uzlādēts aptuveni pēc piecām stundām.

Ja izmanto publisku uzlādes staciju vai papildaprīkojumā pieejamo sienas bloku, piemēram, "ID. Charger" ar uzlādes jaudu 3,6 kW, akumulators tiek pilnībā uzlādēts trīs stundu un 40 minūšu laikā. Alternatīvi, pateicoties rekuperācijai, akumulatoru var lādēt, arī vienkārši braucot ar auto. Nepieciešams vien izvēlēties nepieciešamo braukšanas profilu.

Pateicoties elektromotoram, trokšņu līmenis automobiļa salonā ir ļoti zems. Arī kustības uzsākšana ir ievērojami klusāka, jo nav nepieciešams izmantot "Start & Stop" sistēmu, kas samazina kaitīgos izmešus iekšdedzes dzinēju automašīnām.

"Tiguan eHybrid" tiek piedāvāts divās apdares līnijās – "Life" un "R-Line". Jaunā modeļa cena ir no 33 789 eiro ar PVN.