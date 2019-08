Baltijas ceļa 30 gadu ietvaros 24. un 25. augustā ļoti veiksmīgi Latvijas sportistiem noslēdzās Biķerniekos notikušais Baltijas čempionāta posms motošosejā, kur spraigā cīņā ar konkurentiem no citām Baltijas valstīm 10 mūsu sportisti no sacensībām mājās devās ar godalgotām vietām.

Paralēli čempionāta posmam pirmajā dienā visiem bija iespēja skatīties un piedalīties "CR Moto" organizētajā "Track day" ar retro motociklu sacensībām, kā arī svētdien sekot līdzi bērnu motošosejas kausam "Honda 100 Cup".

Pasākums kopā pulcēja vairāk nekā 100 dalībnieku, un pats Baltijas čempionāta posms motošosejā paralēli bija arī ieskaite Latvijas, Igaunijas un "Liqui Moly" Lietuvas čempionāta posmam motošosejā.

Gan sacensību diena, gan treniņu diena bija karsta un kāds neiztika arī bez tehniskām ķibelēm vai kritieniem, kā arī pašiem sportistiem bija morāli smagi sagatavoties pārstāvēt Latviju savā valstī atbilstošā līmenī, taču tas tika izdarīts godam.

Cīņas par godalgotajām vietām un labiem rezultātiem bija ļoti spraigas, jo šis bija pirmspēdējais Baltijas čempionāta posms motošosejā pirms noslēdzošā posma, kas notiks 7. un 8. septembrī Igaunijā, Pērnavā.

Baltijas čempionāta posmā no Latvijas sportistiem godalgotas vietas izcīnīja Jānis Priednieks (SFRT Motorsports) ar 3. vietu B1000 klasē. Visjaudīgākajā sacensību motošosejas klasē – Superbike – Latvijas sportists Sergejs Paņevins (Vihur Motosport) cieta negadījumā un tālākajās sacensībās viņš nepiedalījās.

"Superstock 600" klasē godpilno 1. vietu izcīnīja Latvijas sportists Normunds Lojāns (Motoaplis), 2. vietu ieņēma Kalvis Logins, bet Ilmārs Rudzons (SFRT Motorsports) šajā pašā klasē pēc kritiena nobrauca sacensības, ieņemot 3.vietu.

15 dalībnieku konkurencē "C1000" klasē 2. vietu starp Igaunijas un Lietuvas braucējiem izcīnīja pašmāju sportists Ģirts Auziņš un "C600" klasē, dalot 2. un 3. vietu, pēc Lietuvas sportista Mika Razmislaviča ieņēma Gints un Juris Apiņi. Savukārt čempionāta "Street sport 1000" klasē visas trīs godalgotās vietas sadalīja pašmāju sportisti – Māris Grīviņš (SFRT Motorsports), kurš izcīnīja 1. vietu, aiz sevis 2. vietā atstājot Robertu Vinovski, bet 3. vietā – Andreju Andrejevu.

Gandrīz visi Latvijas godalgotie sportisti atzīmēja, ka bijis satraukums par trases jauno segumu, kas tika nomainīts neilgi pirms čempionāta posma un atzīmēja, ka ļoti palīdzēja atbalstītāji uz vietas un labie laika apstākļi. Latvijas sacensību dalībnieki arī atzinīgi novērtēja citu Baltijas valstu sportistu ierašanos pie mums un minēja, ka šobrīd vissvarīgākais ir atbilstoši sagatavoties Baltijas čempionāta noslēgumam Igaunijā.



Jānis Priednieks (SFRT Motorsports) uzvēra, ka sestdien Biķernieku trase visus sagaidīja ar virkni nezināmo pēc jauna asfalta ieklāšanas vairākos trases līkumos. Uz svētdienas sacensībām sportisti jau bija pielāgojušies un uzlabojuši sākotnēji ne tik labos apļa laikus. "Lai gan Biķerniekos esmu braucis ļoti maz, izdevās progresēt katrā braucienā treniņos un salīdzinoši labi kvalificēties sacensībām. Sliktā starta dēļ nācās aizvadīt spraigas, bet ļoti interesantas sacensības. Jau no pirmajiem līkumiem cīnījos par pozīciju atgūšanu. Esmu ļoti priecīgs par rezultātu – 3. vieta B1000 klasē. Ar komandas biedriem ļoti gaidām video no sacensībām, kā arī no treniņu dienas ar dronu filmēto," tā Jānis.

Trešās vietas ieguvējs "Superstock 600" klasē Ilmārs Rudzons (SFRT Motorsports) dalījās ar savu emocijām bagātās cīņas stāstu. "Treniņos un kvalifikācijā viss bija labi. Es uzrādīju ātrāko apļa laiku starp visiem 600cc motocikliem. Gatavojoties startam, viss notika kā plānots – samainīju riepas un gaidīju startu, kur izbraucot iesildīšanas apļus, viss liecināja, ka varu cīnīties par uzvaru braucienā. Starts varēja būt labāks, bet es ātri ieguvu pirmo pozīciju, ko izdevās noturēt līdz iebraukšanai priekšpēdējā līkumā, kur es iebraucu vecā asfalta bedrē un priekšējais ritenis uz brīdi zaudēja saķeri, pēc kā sekoja kritiens. Motocikls, šļūcot pa asfaltu, ielidoja pret trases norobežojošo betona sienu, pazaudējot tahometra paneli, bez kura nav iespējams piedarbināt motociklu. Es ātri sameklēju tahometru, kas bija aizlidojis pāris metru attālumā no motocikla un man izdevās piedarbināt motociklu, bet sākot braukt, uzreiz konstatēju, ka pēc trieciena motocikla ģeometrija vairāk nebija tāda pati kā iepriekš, kas ļoti apgrūtināja transporta līdzekļa vadāmību uz labo pusi un tā es nobraucu līdz sacensību beigām, ieņemot 3. vietu STK600 klasē," tā sportists. Ilmārs šobrīd aktīvi strādā pie motocikla salabošanas, lai varētu piedalīties nākamajā Baltijas čempionāta noslēdzošajā posmā, Igaunijā.

Gints Apinis savu startu un rezultātu raksturoja īsi, bet konkrēti: "Sacensībās gāja ļoti labi. Kvalifikācijā es uzrādīju otro labāko laiku C klasē un man izdevās lieliski nostartēt un pirmajā aplī es biju pirmais, bet otrajā aplī kļūdījos, pārslēdzot pārnesumus, un zaudēju vienu pozīciju. Tagad jāgatavojas čempionāta noslēgumam".

"Street Sport 1000" klases uzvarētājs Māris Grīviņš (SFRT Motorsports) dalījās savos iespaidos: "Pirms sacensībām satraukums bija pamatīgs, jo treniņos nebiju paspējis izmēģināt visu plānoto. Kvalifikācijā biju plānojis cīnīties par labu starta pozīciju uz starta laukuma, bet diemžēl lielais karstums un nepārliecība par trases segumu ļāva startēt tikai no 3. starta vietas. Startā man izdevās izrauties uz 2. vietu, bet jau pirmajā aplī brauciena līderis piedzīvoja kritienu, kas man ļāva pakāpties uz 1. vietu. Atlikušos apļus centos nobraukt stabili un nosargāt savu pozīciju. Laiks bija lielisks, saķere laba un liels prieks par padarīto!"

Ārī ārpus čempionāta ietvaros sestdien notikušajā retro motošosejas sacensībās 1. vietu izcīnīja Latvijas braucējs Kaspars Brigzne.

Noslēdzošais Baltijas čempionāta posms notiks jau 7. un 8. septembrī Igaunijā, Pērnavā, "Auto24ring" trasē.