2021. gadā Latvijā norisināsies FIA Drifta kausa izcīņa

Latvijā tiks rīkotas ne tikai Eiropas lielākās drifta sacensības, bet tām pievienosies arī pasaules līmeņa posms. Ceturtdien, 17. decembrī, Starptautiskās Automobiļu federācija (FIA) apstiprināja, ka 2021. gada sezonā Latvijā, Biķernieku trasē, norisināsies "FIA Intercontinental Drifting Cup", informēja organizatori.

"FIA Intercontinental Drifting Cup" ir sacensības, kas notiek vienu reizi gadā, un tajās piedalās drifta braucēji no visas pasaules. FIA tikai 2017. gadā oficiāli atzina drifta disciplīnu. Šīs būs ceturtās šāda veida sacensības, kopš drifts ir FIA oficiāli atzīta autosporta disciplīna. Pirmās trīs sacensība notika Japānā - drifta dzimtenē.

līdzjutēji un fani Latvijā jau pieraduši, ka tieši Latvijā, vismaz reizi gadā, uz drifta sacensībām pulcējas braucēji no vairāk kā 20 valstīm, bet šīs sacensības uzskatāmas par vērienīgākām.

Par "FIA Intercontinental Drifting Cup" promoteru uz trīs gadiem tika izraudzīti RDS (Russian Drift Series) drifta seriāla īpašnieki, bet par posma rīkotājiem latvieši - "Even Masters", kuri ir lieliski sevi pierādījuši vairāku gadu garumā, rīkojot dažāda līmeņa drifta sacensības.

Jānis Blušs, sacensību rīkotājs: "Jā, arī mēs šī gada pavasarī pieteicāmies starptautiskajam projektam. Uzreiz zinājām, uz ko mēs tiecamies – vēlme pasaules čempionāta posmu redzēt Rīgā, rīkojot to Biķernieku trasē. Sacensību promoters būs RDS, bet posma rīkotāji būsim mēs. Šī būs fantastiska iespēja Latvijai uzņemt spēcīgākos drifta braucējus no visas pasaules. Mums ir dota šī iespēja, to izmantosim un šobrīd jau gatavojamies uz visiem 100%!"

Elīne Berķe, Latvijas Automobiju federācijas Drifta komisijas vadītāja: "Vēlos pateikt, ka esmu lepna, jo latviešu organizatori, ar kvalitatīvi sarīkotiem autosporta pasākumiem, ir pierādījuši sevi uz pasaules skatuves. Ieguldīts nesavtīgs darbs vairāku gadu garumā, ar mērķi, kuru jāsasniedz, lai iegūtu tik vienreizīgu iespēju, kāda ir šī. Apmeklēti daudz autosporta notikumi visā pasaulē, gūta pieredze, ieguldīts laiks starptautisko dokumentu izveidē. Esam ļoti nopietni tam gatavojušies. Visgrūtāk bija šo ziņu turēt pie sevis, gribējām izkliegt, ka Latvija ir ieguvusi augstu novērtējumu un privilēģiju organizēt šo posmu pie mums, tepat Rīgā. Lai gan "FIA Intercontinental Drifting Cup" ir mazliet citāds koncepts, jo sezonas laikā notiek tikai viena sacīkste, tā noteikti ir fantastiska iespēja rīkot šo posmu, jo nākamos divus gadus tas norisināsies citās valstīs. Atliek cerēt, ka viss pasaulē notiekošais norimsies un mēs baudīsim fantastisku 2021. gada sezonu, un visas galvenās drifta sacensības nākamgad notiks tieši Rīgā, Biķernieku trasē."

Oficiālais sacensību datums tiks izziņots drīzumā, kā arī visa aktuālā informācija par pasākumu un biļešu iegādi uz to.