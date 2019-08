"Formula 2" (F-2) pilots francūzis Antuāns Huberts gājis bojā Beļģijas "Grand Prix" otrajā aplī notikušajā avārijā, formulām traucoties vairāk nekā 260 km/h ātrumā. Sadursmē bija iesaistītas trīs formulas. Visi trīs piloti tika hospitalizēti, bet Huberts no gūtajām traumām pēc pāris stundām slimnīcā mira.

Pēc avārijas sacīkstes tika apturētas. Tāpat Starptautiskā automobiļu federācija (FIA) paziņoja, ka šī iemesla dēļ F-2 sacensības svētdien nenotiks, kamēr F-1 un F-3 seriāla sacensības norisināsies, kā plānots.

F-2 sacīkšu pārraidē avārijas brīdis netika rādīts atkārtojumā, tādēļ par notikušo var spriest tikai pēc aculiecinieku publicētajiem video. Kā tajos redzams, Huberts ar formulu saslīdēja, ietriecās trases nožogojumā, pēc kā formula atsitienā tika atmesta atpakaļ uz trasi un tajā milzīgā ātrumā ietriecās cits braucējs – "Sauber Junior" pilots Huans Manuels Korea –, kura formula pēc trieciena apmeta kūleņus. Korea šobrīd atrodas slimnīcā un viņa stāvoklis tiek raksturots kā stabils, pavēstījusi FIA.

Huberts pārstāvēja britu komandu "BWT Arden" un čempionātā bija astotajā vietā, šosezon izcīnot arī divas uzvaras – Monako un Francijā. Pērn viņš kļuva par GP3 čempionu.

Tāpat Huberts bija "Renault" F-1 jauno pilotu programmā.

Līdzjūtības izteikuši arī F-1 piloti, piemēram, Lūiss Hamiltons, Fernando Alonso un Makss Verstapens.



Devastating news. God bless your soul Anthoine. My thoughts and prayers are with you and your family today 🙏🏾😔 — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) August 31, 2019

Absolutely shocked by the tragic accident of Anthoine Hubert. Terrible. My thoughts are with him and his family, friends, team and loved ones. #F2 pic.twitter.com/NzLTSfqmqT — Max Verstappen (@Max33Verstappen) August 31, 2019

Que tarde más triste. No tengo palabras. Duele el corazón. Descansa en paz campeón. DEP Anthoine — Fernando Alonso (@alo_oficial) August 31, 2019

Fate is brutal. The loss is endless. Anthoine, we miss you already. — Mick Schumacher (@SchumacherMick) August 31, 2019