Peru galvaspilsētā Limā pirmdien, 7. janvārī, tika dots starts 41. Dakaras rallijam, un 84 kilometrus garajā pirmajā ātrumposmā pirmais finišēja spānis Hoans Barreda Borts ("Honda"), bet auto ieskaitē ātrākais bija pieredzējušais katarietis Nasers Al-Atija ("Toyota").

Spāņu motobraucējs Joans Barreda Borts trasi veica 57 minūtēs un 36 sekundēs. Pusotru minūti viņam zaudēja mājinieks, peruāņu sportists Pablo Kvintanilja ("Husquarna"). Trešais finiša līniju šķērsoja amerikānis Rikijs Brabeks ("Honda").

Pagājušā gada Dakaras rallija uzvarētājs Matiass Volkners (KTM), sākotnēji izvirzījās vadībā, bet beigās ierindojās septītajā vietā, Bortam zaudējot trīs minūtes un 12 sekundes.

No 137 startējušajiem pirmā posma finišu sasniedza 135 braucēji.

Reizē ar motosportistiem startēja arī kvadraciklu klase, un šajā ieskaitē dubultuzvara pirmajā ātrumposmā Argentīnai — Nikolasam Kaviljaso un Heremijam Gonsalesam Ferioli.

Auto konkurencē pārliecinošu uzvaru svinēja pieredzējušais katarietis Nasers Al-Atija, kurš gandrīz par divām minūtēm apsteidza spāni Karlosu Sainsu ("MINI"). Par pārsteigumu var uzskatīt poļa Jakuba Pržigonska ("MINI") trešo vietu, kurš Sainsam zaudēja tikai vienu sekundi.

"Pirmais ātrumposms bija īss, bet smags. Pēdējos 10 kilometros pirms finiša mēģinājām noķert Karlosu. Mēģinājām turēt viņam līdzi un apsteigt," Dakaras rallija mājas lapā citēts Al-Atija. "Šī diena mums izdevās, redzēs, kā būs tālāk. Mašīna ir fantastiska, ļoti labi darbojās. Esmu laimīgs un skatīsimies, kā ies."

Augstajā ceturtajā vietā ierindojās Krievijas pilots Vasiļjevs ("Toyota"), kurš trases pēdējā nogrieznī apsteidza Saūda Arābijas braucēju Jazīdu Al Radži ("MINI"). Viņus finišā šķīra tikai 10 sekundes.

Grūtāk klājās francūzim Sebastjenam Lēbam ("Peugeot"), kurš šogad startē kā privāts braucējs. Pirmakā kontrolpunktā viņš uzrādīja septīto rezultātu, otrajā noslīdēja jau uz 13. vietu, kurā arī finišēja.

No kuplās lietuviešu braucēju saimes, kas startē šajā Dakaras rallijā, labākais rezultāts Vaidotim Žalam — 17. vieta, septiņas minūtes un vienu sekundi aiz uzvarētāja. Benediktam Vanagam 20. vieta (+7:43), Antanam Jukņēvičam — 24. vieta (+9:42). Visas nosauktās Lietuvas ekipāžas brauc ar "Toyota" spēkratiem.

Smago automašīnu klasē pirmajā ātrumposmā uzvarēja leģendārā "Kamaz" ekipāža, ko pilotē Eduards Nikolajevs. Tikai 18 sekundes Krievijas sportistiem piekāpās holandietis Tons van Genugtens ("Iveco"), bet trešajā vietā ierindojās pazīstamā argentīniešu rallista Frederiko Viljagras ("Iveco") ekipāža.

Skatītājiem, kas bija sanākuši pie ātrumposma finiša, iespējams, sanāca būt par lieciniekiem dramatiskam skatam – organizatori ziņo, ka viens no slavenākajiem smago automašīnu ieskaites dalībniekiem, holandietis Žerārs de Rojs brauc ar degošu auto. Ātrumposmā aizdegās viens no viņa "Iveco" riteņiem, tomēr de Rojam izdevās tikt līdz finišam un pat sasniegt izcilu rezultātu, ceturto vietu, minūti un 44 sekundes atpaliekot no Nikolajeva.

Savukārt citiem dalībniekiem nācās izmantot to, kas nu tuksnesī ir pa rokai, lai salabotu sabojātās detaļas.