'ABC Race' otrais posms Biķerniekos noslēdzies ar asām cīņām un avārijām

Pirmdienas pievakarē, 10. jūnijā, Biķernieku kompleksajā sporta bāzē norisinājās autošosejas budžeta klases "ABC Race" otrais posms. Pretēji sezonas pirmajm posmam, laikapstākļi lutināja ar sausu trasi. 17 dalībnieku konkurencē pirmo vietu izcīnīja Kristaps Laipnieks ar "Honda Civic", aiz sevis atstājot Viesturu Ozolu ar "Renault Clio" un Artūru Cabuli ar "Mitsubishi Colt".

Drāma iesākās vēl pirms brauciena starta, kad iesildošajā aplī Martas Starkas vadītais "Rover 214" motors atteicās strādāt un ar lielu dūmu mutuli apstājās trases malā, un diemžēl Martai ar to sacensības beidzās pat nesākoties.

Pirmajā braucienā ar skaistu cīņu parūpējās Kristaps Laipnieks (Honda CIvic) un Viesturs Ozols (Renault Clio), no starta līdz finišam braucot viens pie otra un cīnoties par pirmo pozīciju katrā no Biķernieku trases ātrajiem pagriezieniem. Neiztika cīņas par zemākām vietām – Artūrs Virbulis (Pegeout 106), Krišjānis Rolis (Mitsubishi Colt), Regnārs-Mozga Kļaviņš (Honda Civic), Jānis Sondors (Honda Civic) un Gints Pabērzs (Opel Corsa) līdz pat brauciena beigās turējās cits citam pie bufera, dažbrīd pat pastumjot viens otru.

Otrais brauciens no līderu skata punkta tika aizvadīts, mierīgi izretojoties jau pēc brauciena starta, taču visa jautrība notika iepriekšminēto kungu starpā. Turpinājās cīņas savā starpā, segšanās, uzbrukuma manevri un spriedzes ietekmē pieļautas kļūdas.

Kad jau šķita, ka Regnārs-Mozga Kļaviņš (Honda Civic) apsteigts priekšā esošo Artūru Virbuli (Pegeout 106), Regnārs bremzēšanā pirms elkoņa kļūdījās un izbrauca ārpus trases, kas viņu atmeta par pozīciju atpakaļ.

Regnārs iesaistījās cīņā ar Jāni Sondoru (Honda CIvic), kurš jau motormuzeja līkumā vainagojās ar saķeršanos. Abas "Honda" automašīnas saķērās viena ar otru un ieslīdēja zālē un, par laimi, gan abi dalībnieki, gan abu mašīnas smagi necieta šajā incidentā. Diemžēl abi neturpināja braucienu, taču emocijām bagātie vīri smej par veiksmīgo "baleta" paraugdemonstrējumu.

"ABC Race" ir kā pirmais solis lielajā autošosejā, tādēļ viens no būtiskākajiem seriāla elementiem ir izmaksas. Lai tās samazinātu, sacensībās ar vienu automobili ir iespējams startēt diviem pilotiem, katram aizvadot vienu no braucieniem. Šo iespēju izmantoja četras ekipāžas, līdz ar to uz starta stājoties 13 automašīnām, par uzvaru, pjedestālu un punktiem cīnījās 17 dalībnieki.

Starta vietu secība autošosejas budžeta klasē tiek izlozēta pirms sacensībām – pilots izvelk savu pirmā brauciena starta vietu, bet otrā brauciena starta secība ir tieši pretēja pirmajam (ja pirmajā braucienā startē kā pirmais, tad otrajā – no beigām). Automašīnu līdzīgā veiktspēja (minimālais svars tiek noteikts pēc jaudas rādītājiem) kopā ar lietainajiem apstākļiem un starta vietu izlozi gan braucējiem, gan skatītājiem solīja aizraujošus divus braucienus

Jau šajā nedēļas nogalē, 16. jūnijā, "ABC Race" klase izies uz starta Rīgas Motormuzeja kausā, aizvadot kopīgas sacensības ar vēsturiskās autošosejas seriāla "Dzintara Aplis" un "Youngtimer Cup" dalībniekiem.

Savukārt "ABC Race" 3. posms tiks aizvadīts 8. jūlijā.