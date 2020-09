‘ABC Race’ slapjajā trasē kārtējo uzvaru svin sezonas debitants Kārlis Ozoliņš

Pirmdien, 31. augustā, Biķernieku trases auto aplī tika aizvadīts “ABC Race” čempionāta šī gada sezonas ceturtais posms. Tajā uzvaru divu braucienu summā svinēja Kārlis Ozoliņš, pirmajā braucienā tiekot pie uzvaras, bet otrajā paliekot otrajā pozīcijā. Uz goda pjedestāla kāpa arī Jānis Hāns un Artūrs Virbulis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lai arī pirmdienas diena Rīgā pārsvarā bija lietaina, uz sacīkstes laiku pievakarē debesīs jau bija manāma saulīte. Pirmais brauciens iesākās diezgan sausā trasē, un jau no pirmajiem apļiem vadībā izvirzījās Ozoliņš, kuram izlozē tika trešā starta pozīcija. Aiz viņa iekārtojās Virbulis, kurš startēja no sestās vietas, kamēr Hāns ar vairākām skaistām apdzīšanām no pēdējās starta vietas spēja pacelties līdz trešajai pozīcijai.

Sacīkstes vidusdaļā virs Biķerniekiem parādījās pamatīgs lietus mākonis, kas neļāva braucējiem atslābt. Trase ātri vien kļuva slapja, tomēr līderi kļūdas nepieļāva un stabili nobrauca līdz rūtainajam finiša karogam. Ceturto pozīciju pirmā brauciena noslēgumā ieguva Gints Pabērzs, bet piektais palika Raimonds Cacurs.

Lietū ļoti ātrs bija Andrejs Laipnieks, kurš šajā posmā izmantoja savu “Eautosports.lv” digitālās autošosejas čempionātā nopelnīto iespēju startēt “ABC Race” posmā. Ja pēc starta viņš bija atkritis līdz pēdējai desmitajai vietai, tad slapjā trasē ar “Renault Clio” automobili Laipniekam izdevās pacelties līdz pat sestajai pozīcijai. Trešajā vietā finišējušajam Hānam ar “Toyota Yaris” auto arī brauciena ātrākais apļa laiks.

Otrais brauciens jau tika uzsākts mitrā, bet žūstošā trasē. Pēc izlozes pie pirmās starta vietas tika Hāns, kurš savu “pole position” veiksmīgi pārvērta arī brauciena uzvarā, visus 10 brauciena apļus aizvadot pārliecinošā vadībā. Pirmā brauciena uzvarētājs Ozoliņš braucienu uzsāka tikai no devītās starta vietas, tomēr brauciena laikā ar “Honda Civic” braucošajam Ozoliņam izdevās aizcīnīties līdz pat otrajai pozīcijai. Trešajā vietā braucienu noslēdza Pabērzs, kurš vairākus apļus aizvadīja otrajā vietā, tomēr beigās piekāpās Ozoliņam.

Pie ceturtās vietas tika Laipnieks, piektais palika Virbulis, bet TOP-6 noslēdza Mārtiņš Zirnītis.

Divu braucienu summā (par katru no braucieniem tiek piešķirti punkti) uzvaru svinēja Ozoliņš, kurš šajā posmā ieguva 46 punktus. Otrais palika Hāns ar 43 punktiem, bet uz goda pjedestāla zemākā pakāpiena kāpa Virbulis ar 37 punktiem. Šo posma vienīgā startējošā meitene Marta Starka kopvērtējumā palika sestajā pozīcijā, lai gan braucienos attiecīgi tikai septītā un astotā vieta.