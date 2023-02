F-1 komanda "Alfa Romeo" otrdien 7. februārī prezentēja savu jaunāko "C43" modeli, ar kuru startēs 2023. gada sezonā.

Sarkanās un melnās krāsas formulas izskatu izstrādāja "Alfa Romeo" ceļu automobiļu dizaina nodaļa. Pirmo reizi kopš 2018. gada šīs komandas krāsojumā nav redzama baltā krāsa. Šī būs pēdējā sezona, kad komanda startēs zem "Alfa Romeo" nosaukuma, noslēdzoties Itālijas autoražotāja sadarbībai ar "Sauber". Pēc tam divas sezonas komandas nosaukums atkal būs "Sauber", bet no 2026. gada sezonas vienība kļūst par "Audi" rūpnīcas komandu.

Nothing beats a car reveal with some covers 👋

Valtteri Bottas and Zhou Guanyu meet the C43 for the first time 🤩🤝#F1 @alfaromeof1 pic.twitter.com/yOKXZgypQI