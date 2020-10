Alonso aizvadījis testus ar 'Renault' pirms savas atgriešanās F-1

Spānijas autosportists Fernando Alonso pēc gandrīz divu gadu pārtraukuma atkal sēdās pie F-1 automašīnas stūres un Barselonas trasē aizvadīja testus, gatavojoties savai atgriešanās sezonai "Renault" komandā.

Pēc Starptautiskās Automobiļu federācijas (FIA) noteikumiem Alonso nevarēja aizvadīt vairāk par 100 kilometriem. Viņš ar "Renault" vienības mašīnu, kas aizvadītajā nedēļas nogalē ļāva Danielam Rikjardo kāpt uz goda pjedestāla Nirburgringas trasē, veica 21 apli. Pirms 20 gadiem viņš šajā pašā trasē veica savus pirmos F-1 testus "Renault" priekšgājējā "Benetton" komandā.

"Sajūtas bija lieliskas braukt ar šādu mašīnu pēc gandrīz divu gadu pārtraukuma un just šo ātrumu atkal. Viss notiek tik ātri – līkums pēc līguma, bremzēšana un visas pārējās lietas, ko sniedz F-1 mašīna," pēc testiem teica Alonso.

"Man šī mašīna bija ļoti patīkams pārsteigums. Mēs zinām, ka mašīnas sniegums aizvadītajās sacīkstēs bija labs un tai ir labs potenciāls. Pēdējo reizi ar "Renault" dzinēju sacīkstēs braucu 2018. gadā, tāpēc varu teikt, ka sperts nozīmīgs solis uz priekšu," uzsvēra pilots.

Nākamajā sezonā "Renault" vienība mainīs savu nosaukumu uz "Alpine", bet paredzēts, ka Alonso startēs kopā Estebanu Okonu.

