Andris Grīnfelds pasaules čempionātā superenduro debitē ar 13. vietu

"CEC I.S. Racing" komandas Latvijas sportists Andris Grīnfelds nedēļas nogalē debitēja pasaules čempionātā superenduro, 2020. gada sezonas pirmajās sacensībās Polijā spēcīgākajā "prestige" klasē izcīnot 13. vietu.

Grīnfelds superenduro disciplīnā atzīstami sevi pierādījis jau iepriekš, izcīnot Eiropas vicečempiona titulu 2018. gadā un kāpjot uz goda pjedestāla arī 2019. gada Pasaules kausā "junior" klasē. Tomēr šis gads ir liels lēciens uz priekšu, jo cīņa ir uzsākta spēcīgākajā pasaules čempionāta klasē.

Sestdiena iesākās ar treniņiem un kvalifikāciju. Latvijas sportistam veiksmīgi izdevās izcīnīt iespēju stāties pie starta barjeras, atstājot bez fināla vairākus citus spēcīgus braucējus. Sacensību galvenajā daļā sekoja trīs fināla braucieni, kuros rezultāti - 12., 14. un 13. vieta - kopvērtējumā deva 13. pozīciju.

"Braucot uz šīm sacensībām pat īsti nevarēju sparast, ko sagaidīt, jo apzinājos, ka šis ir pats augstākais punkts šajā sporta veidā un visi konkurenti būs ātri un pieredzējuši braucēji. Tomēr bija pārliecība, ka šajā gadā esmu labi pastrādājis un arī manam rezultātam jābūt konkurēt spējīgam. Koncentrējos uz to, ka galvenā cīņa sāksies jau no rīta, par iekļūšanu finālā, jo sacensībām automātiski kvalificējās īpaši izvēlēti 11 sportisti, kuri ir rūpnīcas un citu spēcīgu komandu braucēji, līdz ar to man bija jācīnās par trīs atlikušajām vietām pie starta barjeras, kas man padevās labi. Izcīnot vietu finālā sajūtas bija trakas, jo šis sports ir ļoti neprognozējams, otrajā braucienā piedzīvoju vairākus kritienus un saķeršanās, tomēr man prieks, ka ar katru braucienu sāku justies labāk un pārliecinošāk. Šī noteikti bija vērtīga pieredze un ir gandarījums, ka esmu spējīgs braukt kopā ar Pasaules spēcīgākajiem, tagad man ir labs atskaites punkts, lai turpinātu darbu un uz nākošo posmu ierastos vēl spēcīgāks," pēc sacensībām teica Grīnfelds.

Turpmākais FIM Superenduro pasaules čempionāta kalendārs:

Vācijas GP; 4. janvārī, Rīsa, "SachsenArena"

Spānijas GP; 18. janvāris, Lakorunja, "Coliseum da Coruña"

Ungārijas GP; 1. februāris, Budapešta, "Papp Lazslo Sportarena"

Polijas GP; 14. marts, Lodza, "Atlas Arena"