Ar elpu aizraujošām cīņām Rīgā aizvadītas nozīmīgākās drifta sacensības Eiropā

Aizvadītajā nedēļas nogalē Biķernieku trasē tika aizvadīts 2022.gada "Drift Masters European Championship" braucēju un drifta līdzjutēju visā pasaulē iemīļotais Rīgas posms.

Par šī gada uzvarētāju kļuva Polijas braucējs Pjotrs Vjačeks, kurš vispirms piektdien spēcīgi aizvadīja kvalifikācijas sesiju, pirmajā dienā gūstot pirmo vietu ar teju perfekto 99 punktu rezultātu. Otrajā dienā viņš izrādījās pārākais iespaidīgākajā drifteru konkurencē, kāda līdz šim pieredzēta Drift Masters European Championshio posmos Latvijas galvaspilsētā, tā kulminācijā pārspējot savu draugu Džeimsu Dīnu, lai tiktu kronēts par 2022 King of Riga.

Vjačeks Top 32 pārspēja zviedru Pontusu Hartmanu, kam Top 16 sekoja fantastisks duelis ar Latvijas braucēju Jāni Jurku. Sekojot panākumam, vadošajā astotniekā viņu gaidīja Polijas tautietis Adams Zaļevskis, kur jau atkal uzvaru guva pieredzējušākais Vjačeks.

Pusfinālā viņš aizvadīja galvu reibinošu dueli ar īru Konoru Šanahanu, kurš uzvarēja DMEC iepriekšējo posmu Austrijā, tomēr Vjačeks jau atkal izrādījās pārāks un iekļuva finālā, kur viņu gaidīja Dīns.

Finālā Vjačeks uzskatāmi demonstrēja savu meistarību, gūstot savu otro uzvaru šosezon, sekojot panākumam sezonas atklāšanā Īrijā.

Pjedestālu noslēdza Šanahans, kurš saņēma tehnisko uzvaru par 3.vietu, kad norvēģa Tora Arnes Kvijas automašīna piedzīvoja tehnisku problēmu iesildoties pirms gaidāmā dueļa.

Acīmredzami sajūsmināts par savu uzvaru, Vjačeks sacīja: "Ir tik satriecoša sajūta šeit atrasties, izjust šo atmosfēru, tomēr it sevišķi neiespējami aprakstīt to, kā ir braukt šajā trasē un gūt te panākumus. Tas rada tik labas izjūtas, ka nevēlētos būt nekur citur. Pirms kvalifikācijas bija nelielas grūtības, tomēr beigās tajās veicu vienu no saviem labākajiem braucieniem visā nedēļas nogalē."

"Tad sacensībās atkal bija grūtības ar saķeri un līniju izvēli, tomēr kaut kā izvairījāmies no lielām kļūdām - es zinu, ka gandrīz izstājos jau Top 32, kur beigās veiksme bija manā pusē. Es tiešām nespēju noticēt, ka dienas beigās atrodos uz pjedestāla augstākā pakāpiena, tomēr jau atkal man jāuzsver, cik laimīgs te jūtos būt," piebilda Vjačeks.