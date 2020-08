Ar 'Mercedes' dubultuzvaru noslēdzas 'Formula E' sezona

Ar "Mecedes" komandas dubultuzvaru noslēgusies elektrisko spēkratu "Formula E" sestā sezona. Saraustītā čempionāta pēdējā posmā uzvaru izcīnīja beļģis Stofels Vandurns, kurš tādējādi nodrošināja kopvērtējuma vicečempiona godu.

"Formula E" čempionāts pirms Covid-19 pandēmijas paspēja aizvadīt tikai trīs posmus, bet sezonas noslēdzošie seši posmi tika aizvadīti Berlīnē, vēsturiskajā Tempelofas lidostā, kur organizatori sarūpēja trīs konfigurāciju trases. Divus posmus pirms sezonas beigām par čempionu kļuva portugālis Antonio Fēlikss da Kosta, bet viņa pārstāvētā "DS Techeetah" triumfēja komandu vērtējumā.

Cīņa par vicečempiona titulu sezonas noslēgumā izvērtās spraiga, bet uzvara pēdējā posmā otro vietu kopvērtējumā ļāva izcīnīt Vandurnam. Otro vietu ceturtdien aizvadītajās sacīkstēs izcīnīja otrs "Mercedes" pilots Niks de Vrīss no Nīderlandes, kurš sīvā cīņā apsteidza "Nissan e.Dams" braucēju Sebastjanu Buemi no Šveices.

A @MercedesEQFE 1-2 in their home race in Berlin plus the provisional top 12 from the final race of the season #BerlinEPrix #SeasonSixFinale pic.twitter.com/0yF4OVzBVF