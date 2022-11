Ar naudas maisiem nepietiek: F-1 amerikāņus trasē ārpus rindas neielaiž

Atbalstu "Andretti Autosport" projektam paudušas "McLaren" un "Alpine" komandas. "McLaren" ar Andreti ģimeni iepriekš sastrādājusies "IndyCar" čempionātā, bet "Alpine" tiek minēta kā potenciālā jaudas agregātu piegādātāja.

Ņemot vērā to, cik strauji pieaugusi F-1 popularitāte Ziemeļamerikā, Maikls Andreti ir pārliecināts, ka amerikāņu komanda ar amerikāņu pilotu palielinās F-1 ienākumus, kas tādējādi arī audzēs balvu fondu, līdz ar to ilgtermiņā ieguvēji būtu visi iesaistītie. "Mercedes" komandas vadītājs Toto Volfs norādījis, ka Andreti ar savām prognozēm vēl nav spējis pārliecināt. Šis ir viens no retajiem jautājumiem, kurā Volfa viedoklis sakrīt ar "Red Bull" vadītāja Kristiana Hornera redzējumu, kurš izcēla, ka nebūtu godīgi pārējām komandām samazināt saņemto naudu no F-1 jaunas komandas dēļ. Pēc Hornera domām, F-1 īpašniekiem vajadzētu pielāgot savu biznesa modeli, lai jaunās komandas ienākšana neietekmētu līdzšinējās dalībnieces.

Šī projekta skeptiķi arī uzskata, ka F-1 vairāk iegūst no lielāka posmu skaita ASV, nevis no amerikāņu komandas pievienošanās.

Mario Andreti neslēpa vilšanos par nesaņemto atbalstu, un viņš ir pārliecināts, ka "Andretti Autosport" pieteikums ir spēcīgs. "Mums jāskatās uz "lielo bildi". Šī ir liela ilgtermiņa investīcija, tāpēc grūti saprast, kāpēc šī ideja nav uzņemta labāk," sarunā ar "Sky F1" teica Mario Andreti.

"Mēs pie tā strādājam katru dienu. Mērķis ir skaidrs un spēcīgs. Mēs mēģinām izpildīt visas prasības, ejam cauri visiem protokoliem. Šobrīd varu teikt, ka joprojām gribam startēt 2024. gadā. Aizkulisēs joprojām notiek ļoti daudz darba. Ja mums šobrīd tiktu dota atļauja pievienoties F-1, jūs būtu pārsteigti, cik daudz jau esam izdarījuši. Ceru, ka tiks pieņemts labvēlīgs lēmums," teica Mario Andreti.

Pēc F-1 popularitātes kāpuma ne tikai Andreti ģimene izrādījusi vēlmi kļūt par komandu īpašnieci. Aizkulisēs darbojas arī citi cilvēki, vienīgā atšķirība ir tā, ka Andreti par savām aktivitātēm runā publiski, un, ļoti iespējams, tas darīts apzināti, lai izdarītu spiedienu uz F-1.

F-1 īpašnieces "Liberty Media" prezidents Gregs Mafei sacīja – pastāv iespēja, ka F-1 dalībnieku skaits nākotnē tiešām palielināsies. "Ir vairāki cilvēki, kas vēlas to darīt. Tomēr lielākā daļa vēlas nopirkt kādu no pašreizējām komandām. Taču šobrīd mēs nejūtam, ka nepieciešama tūlītēja komandu palielināšana," skaidroja Mafei.

Viņš arī norādīja, ka prioritāte ir panākt vājāko komandu konkurētspējas kāpumu, kas palielinātu gan komandu, gan čempionāta vērtību.

Arī pilotam durvis jāver vaļā pašam Foto: Reuters/Scanpix/LETA

22 gadus vecais Koltons Herta, visticamāk, bija paredzēts kā viens no "Andretti Autosport" pilotiem F-1 čempionātā, jo viņš šo komandu pārstāv "IndyCar" čempionātā. Vismaz tagad publiski zināmā informācija liecina, ka pagaidām 11. komanda čempionātam nepievienosies. F-1 popularitāte ASV tomēr komandām liek domāt par to, kā no šī tirgus "nosmelt krējumu", un viens no veidiem būtu amerikāņu braucēja nolīgšana.

ASV pilots F-1 čempionātā nav startējis kopš Aleksandra Rosi, kurš 2015. gadā piecos posmos pārstāvēja "Manor" vienību. F-1 braucēju tirgus šajā sezonā pieredzēja satricinājumu pēc Sebastjana Fetela paziņojuma par karjeras beigšanu un Fernando Alonso pāriešanas no "Alpine" uz "Aston Martin". Laicīgi sākās spekulācijas, kas vēlāk apstiprinājās: Pjērs Gaslī ieņems Alonso vietu, bet "AlphaTauri" būs jāmeklē jauns pilots.

Un Herta bija viens no kandidātiem uz šo "AlphaTauri" vietu, taču bija problēma. Lai startētu F-1, pilotam nepieciešama superlicence, un tādas Hertam nav. Superlicencei piloti vāc punktus no dažāda līmeņa čempionātiem, un līdz prestižākajai autosporta klasei jāsasniedz 40 superlicences punkti, kas iegūti trijos no pēdējiem četriem gadiem. Šobrīd Herta laika posmā no 2019. līdz 2022. gadam ar saviem rezultātiem "IndyCar" čempionātā ieguvis 32 superlicences punktus.

"Red Bull", kas ir "AlphaTauri" sadarbības komanda, mēģināja pārliecināt Starptautisko Automobiļu federāciju (FIA) par izņēmuma piemērošanu, tomēr šoreiz tas neizdevās. Tiesa, tas aktualizēja jautājumu par superlicences punktu sistēmas loģiku.

F-1 atbalsta savu sistēmu



Foto: Red Bull



Šī sistēma atbalsta zemāka līmeņa formulu čempionātus, kas saistīti ar F-1 un galvenokārt risinās Eiropā. 40 superlicences punktus vienas sezonas laikā iegūst tie piloti, kuri "Formula 2" čempionātā kopvērtējumā ierindojušies pirmajā trijniekā, bet tikai "IndyCar" čempions saņem nepieciešamos punktus. Herta 2020. gadā "IndyCar" čempionāta kopvērtējumā ieguva trešo vietu, kas dod 20 superlicences punktus. 2019. gadā viņš kopvērtējumā bija septītais, 2021. gadā – piektais, bet šosezon – desmitais.

Ar šiem pašiem rezultātiem F-2 Herta būtu stabili nodrošinājis sev superlicenci, bet "IndyCar" čempionātā, kurā konkurence ir sīvāka un piloti – vairāk pieredzējuši, ar to nepietiek. Hertas kvalitāti apliecina viņa septiņas uzvaras "IndyCar" posmos, un kopumā viņš uz goda pjedestāla kāpis 11 reizes.

Ejot cauri Eiropā bāzēto formulu čempionātiem, mazāk pazīstams amerikānis Logans Sērdžants ir tuvu superlicences iegūšanai un vietai "Williams" komandā. F-2 kopvērtējumā viņš šobrīd ierindojas trešajā vietā, bet sezonas noslēdzošajās sacīkstēs Abū Dabī viņam tikai jānosargā vieta kopvērtējuma "Top 6". Tad viņš kļūs par F-1 pilotu, paziņojusi "Williams".

Iepriekšējie 14 F-1 debitanti prestižākajā autosporta klasē ienākuši no F-2 čempionāta. Tas, ka F-1 nepieļāva izņēmumu Hertas gadījumā, apliecina, ka "sarunāšanas" laiki šajā sabiedrībā ir noslēgušies.

Autosporta medijs "The Race" izskaitļoja, ka pēc šodienas superlicences punktu kritērijiem F-1 čempionātā savās debijas sezonās startēt nevarētu pasaules čempioni Fernando Alonso, Deimons Hils, Džensons Batons, Kimi Raikonens un Makss Verstapens. Raikonena un Verstapena ienākšana F-1 bija pietiekami skandaloza, jo soms zemākajās formulu klasēs aizvadīja tikai 23 sacīkstes, bet nīderlandietis bija tikai 17 gadus vecs un aizvadīja tikai vienu sezonu F-3. Verstapena gadījums veicināja pamatīgas izmaiņas superlicences noteikumos.

Atliek tikai secināt, ka amerikāņi F-1 tiek gaidīti, bet šobrīd čempionāts ir tik stabils, lai varētu neatļauties dancot pēc naudīgās ekonomikas stabules.