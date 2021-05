Ar Zviedra uzvaru 'TCR' klasē un jaunu trases rekordu salonmašīnām noslēdzas 'DeWALT Grand Prix'

Svētdien Biķernieku trasē noslēdzās Ziemeļeiropas autošosejas čempionāta pirmais posms "DeWALT Grand Prix", kurā uzvaru prestižajā "TCR" klasē svinēja Valters Zviedris, informēja organizatori.

"LV Racing" komandas pilots Valters Zviedris ar "Audi RS 3 LMS TCR" automašīnu šogad plāno pilnu sezonu startēt Baltijas čempionāta "TCR" klasē, kurā sacenšas tieši tādas pašas tehniskās specifikācijas automašīnas kā Pasaules salonautomašīnu čempionātā (WTCR). Debija sprinta sacensībās Zviedrim izdevās lieliska – uzvara kvalifikācijas braucienā, otrā vieta pirmajā braucienā un uzvara otrajā braucienā sīvā cīņā ar igauņu sportistu Miku Mātenu, kurš kāpa uz goda pjedestāla otrā pakāpiena. Trešā vieta lietuviešu braucējam Kestutim Stasionim.

"DeWALT Grand Prix" jaudīgākajā "BGT PRO" klasē uz starta stājās pat trīs "Lamborghini Huracan ST" spēkrati. Artūram Batrakam izdevās uzvarēt kvalifikācijas braucienā, tomēr sacensību pirmajā braucienā lietuviešu konkurents Sims Rasers apsteidza Batraku un pārņēma vadību, šķērsojot finiša līniju pirmais un arī uzstādot jaunu trases rekordu salonautomašīnām Biķernieku trasē – 1:18.632, pārspējot Artūra Batraka rekordu par 0,3 sekundēm. Trases absolūtais rekords joprojām pieder Haraldam Šlegelmilham – 1:14:261.

"BTC 4" klasē uzvaru svinēja somu pilots Jirki Jonkari, otrā vieta Jānim Hānam.

"Nankang Endurance Academy" divu stundu braucienā uzvaru 20 dalībnieku konkurencē izcīnīja lietuviešu komanda "Dock by 222", otrā vieta igauņu komandai "Joujaam", bet trešo vietu ieņēma "RD Signs" komanda no Lietuvas. Ceturto vietu "BMW 325 CUP" klasē izcīnīja "Meilands Racing Solutions" komanda no Latvijas.

"ABC Race" sacensībās uzvaras abos braucienos svinēja Egons Lapiņš, otrā vieta Jānim Ūbelim, bet trešā vieta Artūram Virbulim.

Nākamais Ziemeļeiropas un Baltijas čempionāta posms paredzēts no 18. līdz 20. jūnijam "Auduring" trasē Igaunijā.