Atcelts F-1 sezonas pirmais posms Austrālijā

Koronovīrusa izraisītā slimība "Covid-19" turpina ietekmēt sporta sacensības, un atcets arī F-1 sezonas atklāšanas posms – Austrālijas "Grand Prix".

FIA lēmumu par sacensību atcelšanu pieņēma tikai piektdienas rītā, lai gan vairākas komandas ar šādu aicinājumu bija vērsušās jau agrāk.

Viens no galvenajiem atcelšanas iemesliem ir "Covid-19" nonākšana F-1 komandu boksos. Pozitīvi analīzu rezultāti konstatēti vienam no "McLaren" komandas darbiniekiem. Drīz pēc tam komanda paziņoja par dalības atsaukšanu no Austrālijas "Grand Prix", bet 14 komandas pārstāvji viesnīcā ievietoti karantīnā uz 14 dienām.

Pirms tam no Austrālijas jau bija aizbraukuši "Ferrari" pilots Sebastjans Fetels un "Alfa Romeo" pilots Kimi Raikonens.

"Covid-19" izplatība un bargie ierobežojumi sērgas apturēšanai apdraud visas F-1 sezonas norisi. Pēc nedēļas pasaules ātrakajiem braucējiem bija jāpulcējas Bahreinas "Grand Prix", kas notiktu bez skatītāju klātbūtnes, tomēr tagad šo sacensību norise ir zem jautājuma zīmes.