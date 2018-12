Atklāta 'Rally Alūksne 2019' dalībnieku pieteikšanās

Latvijas un Igaunijas rallija čempionāta pirmais apvienotais posms "Rally Alūksne 2019" jau pēc nepilna mēneša. Tas norisināsies Alūksnes novadā, 18. un 19. janvārī. Dalībnieku reģistrācija Latvijas un Igaunijas rallija čempionātam, "Historic" pirmajam posmam un Latvijas rallijsprinta čempionāta pirmajam posmam pieejama mājaslapā Autorally.lv.

"Pieteikšanās pirmajā dienā "Rally Alūksne 2019" sacensībām pašmāju braucēji bijuši aktīvākie. "Rallyworkshop" komanda pieteica veselas septiņas ekipāžas. Starp viņiem arī aizvadītās sezonas Latvijas un Igaunijas čempioni Emīls Blūms / Didzis Eglītis. Arī kaimiņvalstu sportisti – lietuvieši Martins Samsons / Ervins Sanitks jau pieteikušies," norāda "Rally Alūksne" organizators Renārs Salaks.

"Pēc sarunām ar sportistiem jāgatavojas vērienīgām sacīkstēm, jo paredzamais sportistu sastāvs ļauj domāt par sīvām cīņām trasē un aizraujošu ralliju skatītājiem. Maksimālais ekipāžu skaits, kas var piedalīties šajās sacensībās – 100, ja pieteikumu būs vairāk, tad sportistu atlase notiks pēc rīkotāja ieskatiem," precizē Salaks.

Lai arī vēl nav reģistrējušies sacensībām, pēc organizatoru vārdiem, gatavību piedalīties apliecinājuši vairāki augsta līmeņa autosportisti: Eiropas Rallija čempionāta šīs sezonas uzvarētāji Aleksejs Lukjaņuks / Aleksejs Arnautovs, arī iepriekšējā "Rally Alūksne 2018" uzvarētāju ekipāža – Valērijs Gorbans / Sergejs Larenss no Ukrainas un citi.

"Angļu sportists Rori Bells (Ruairi Bell) mūsu komandā brauc kopš 2016. gada, bet šis viņam būs otrais rallijs Alūksnē. Pagājušajā gadā viņam ļoti iepatikās Alūksnes ceļi un rallija organizācija, tādēļ nebija šaubu, ka šajā ziemas rallijā jāstartē arī šogad. Pirms Alūksnes plānojam apjomīgu treniņu programmu, lai pienācīgāk sagatavotos sacensībām. Šī ziema "Baltic Motorsport Promotion" komandai solās būt ļoti intensīva – Latvijas rallijos plānojam piedalīties ar vismaz divām ekipāžām," Mārtiņš Dzenītis, "Baltic Motorsport Promotion" komandas vadītājs.

Kopējais ātrumposmu garums rallijā paredzēts līdz 98 km, no kuriem garākais līdz 11,5 km, īsākais – no 8,2 km. Kopumā paredzēts veikt 10 ātrumposmus – pieci, kas atkārtojas divas reizes, bet divi no tiem būs diennakts tumšajā laikā.

"Rally Alūksne" tiek organizēts sadarbībā ar Latvijas Automobiļu federāciju un Alūksnes novada pašvaldību. Biļetes uz pasākumu var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.