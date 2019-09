Ātrumlaivu braucējs Lijcs kronēts par Baltkrievijas čempionu

Latvijas ātrumlaivu braucējs Ņikita Lijcs kļuvis par Baltkrievijas čempionu "Formula 4" klasē, vēstī sportista pārstāvji.

Jau ziņots, ka Lijcs augustā Lietuvā nodrošināja sudrabu pasaules čempionātā F-4 klasē.

Uzreiz pēc Lijca vicečempiona titula izcīnīšanas pasaules čempionātā, sportists saņēma uzaicinājumu no Baltkrievijas ūdens motorsporta federācijas piedalīties Baltkrievijas atklātajā ātrumlaivu čempionātā. Šāds starptautiska mēroga uzaicinājums bija ļoti pagodinošs gan sportistam, gan Latvijas ūdens motosporta savienībai, tāpēc Latvijas vārdu pārstāvēja pieci ātrumlaivu sportisti no Latvijas.

Baltkrievijas atklātais ātrumlaivu čempionāts tika organizēts otrajā lielākajā Baltkrievijas pilsētā Gomeļā. Sacensībās piedalījās sportisti no Krievijas, Ukrainas, Latvijas un citām valstīm, kopumā pulcējot vairāk nekā 65 dalībniekus. Latvijas komandu "Formula 4" klasē pārstāvēja divi sportisti – Lijcs un viņa komandasbiedrs no "Jūrmala Racing team" Uvis Lazerenoks.

Baltkrievijas atvērtais čempionāts notika divas dienas, kurās sportisti savu meistarību pierādīja trīs braucienu posmos. Trīs braucienos sportistiem bija jāmēro 5 jūdzes, kā arī jāveic individuālais brauciens ar 10 jūdzēm, kas ir noteikts pēc agrāko PSRS laika sacensību protokola.

Pirmajā sacensību braucienā Latvijas labākais šīs klases braucējs Lijcs startēja no pēdējās pozīcijas, tomēr jau pēc pāris līkumiem izvirzījās līderpozīcijā, apsteidzot konkurentus un izcīnīja uzvaru. Otrajā braucienā Lijcs startēja no pirmās pozīcijas, teicami nosargāja to, finišējot pirmajā vietā.

Foto: Publicitātes foto

Trešais, noslēdzošais brauciens Baltkrievijas atklātajā čempionatā sākās nākošajā dienā, kas sportistus pārsteidza ar spēcīgu vēju, lietu un bīstamiem viļņiem. Drošības apsvērumu dēļ Baltkrievijas ūdens motorsporta federācija kopīgi ar "Formula 4" ātrumlaivu sportistiem vienojās, ka šīs klases noslēdzošais, trešais brauciens tiks atcelts, lai neradītu bīstamas avārijas situācijas.

Tobrīd sacensību kopvērtējumā Latvijas sportists ieņēma stabilu pirmo vietu un 2019. gada sezonu "Formula 4" klasē noslēdza ar uzvaru Baltkrievijas atklātajā čempionātā.

Latvijas sportistiem šīs bija veiksmīgas sacensības, jo arī pārējie braucēji uzrādīja augstus rezultātus.

Kārlis Degainis GT15 klasē izcīnīja pirmo vietu, to pašu GT30 klasē paveica Roberts Minings, bet Gints Puriņš R2000 klasē ieguva trešo pozīciju.

Lijcs ir pieckārtējais pasaules vicečempions "Formula 4" klasē, bet šobrīd viņš turpinās aktīvu gatavošanos "Formula 2" pasaules čempionātam Abu Dabī, kas notiks decembra sākumā.