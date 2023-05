Autošosejas sacensībās Biķerniekos triumfē Batraks, Griķis un Upatnieks

Sestdien, 27. maijā, Biķernieku trasē norisinājās "MANO Cup 2023" sacensības, kas sevī apvienoja veselus trīs dažādus seriālus – "MANO Superlaps", "Dzintara aplis" un Igaunijas vēsturisko formulu čempionātu.

Sacensībās kopumā uz starta izgāja 54 dalībnieki, no kuriem lielākais skaits – 37 – bija "MANO Superlaps" disciplīnā. Tajā iespējams piedalīties gan ar ielas, gan ar sacīkšu automašīnām un sacensību mērķis ir uzstādīt pēc iespējas ātrāku apļa laiku. Pēc kvalifikācijas visi dalībnieki atbilstoši saviem apļa laikiem tika sadalīti četrās ieskaitēs – "Super Pro", "Pro", "Semi Pro" un "Street". Tam sekoja trīs iebraucieni, kuru laikā tad dalībnieki centās pēc iespējas ātrāk izbraukt Biķernieku trasi. Jāatzīmē, ka dienas gaitā daudzi dalībnieki demonstrēja progresu savos apļu laikos, kas ļāva viņiem pacelties uz ātrāku un augstāku klasi.

Pašā ātrākajā "Super Pro" ieskaitē un attiecīgi arī absolūti uzvaru "MANO Superlaps" kausā izcīnīja Rolands Upatnieks (Mitsubishi Lancer Evo), kam sekoja Rolands Ozoliņš (Mitsubishi Lancer Evo) un Andris Čats ar "BMW 325 Cup" spēkratu.

"Pro" ieskaitē pirmo trijnieku veidoja Renārs Lepiksons (Renault Clio), Jānis Straupe (Subaru Impreza STI) un Jānis Kirkovalds (MINI JCW), savukārt "Semi Pro" klasē pirmajās trīs vietās Uldis Krišāns (Honda CRX), Oskars Niedols (BMW 3. sērija) un Matīss Lepiksons (BMW 3. sērija). "Street" klasē šoreiz pirmās divas ieņēma "ABC Race" seriāla dalībnieki Tjagu Karvaļu un Viesturs Ozols ar "Toyota Yaris", bet trešais Jānis Mukasejevs.

Igaunijas vēsturisko formulu čempionātā uz starta stājās sportisti gan no Igaunijas, gan Latvijas, tādējādi bija sagaidāma aizraujoša cīņa starp abām Baltijas valstīm. Jaudīgākajā "Formula Mondial" klasē kvalifikācijā ātrākais bija Raitis Mūrnieks, apsteidzot igauni Tāvi Kūlu un Andri Griķi. Uz pirmo braucienu gan Mūrnieks nokavēja izbraukšanu no boksiem, kas lika viņam startēt no pašām beigām. Neraugoties uz to, Mūrniekam izdevās lielisks starts un jau pēc pāris apļiem viņam sanāca atgūt sacensību vadību. Tālāk sekoja aizraujoša cīņa starp viņu un Kūlu, vairākas reizes mainoties sacensību līderim. Beigās gan ātrāks bija Mūrnieks, izcīnot uzvaru pirmajā braucienā. Ņemot vērā, ka Kūlam tika fiksēts pāragrs starts, tad otrais šajā braucienā Griķis, bet igaunim trešā vieta.

Otrajā braucienā Mūrnieks startēja no pirmās vietas un izskatījās, ka viņam izdosies uzvarēt arī otrajā braucienā, tomēr diemžēl tehnisks defekts lika izstāties jau sacensību trešajā aplī. Līdera pozīciju izdevās pārņemt Griķim, kuram gan visu brauciena laiku cieši aizmugurē sekoja igaunis Kūls. Latviešu pilotam izdevās izturēt konkurenta radīto spiedienu, kas Griķim savās atgriešanās sacensībās ļāva izcīnīt skaistu uzvaru gan otrajā braucienā, gan visā posmā kopumā. Otrais posmā attiecīgi Jāks Kūls, bet trešajā vietā vēl viens igaunis Enns Laehkers.

Interesantas cīņas bija vērojamas arī "Formula Easter" klasē, kurā ar igauņiem Stenu Subanu un Kasparu Rohtmetu spēkojās latviešu pilots Itālo Alsiņš. Lai arī ātrums bija līdzvērtīgs, Alsiņam nācās piekāpties igauņu priekšā, pirmajā braucienā finišējot kā trešajam, bet otrajā braucienā tehnikas dēļ izstājoties. Uzvarētājs attiecīgi šoreiz Subans, savukārt otrais Rohtmets.

Dzintara apļa kausā aizraujošākās cīņas bija VAZ jeb žiguļu klasē, kurā par pjedestālu abu braucienu garumā cīkstējās Vilnis Batraks, Rolands Bērziņš, Ričards Alekss Švaglis un Pēteris Laipnieks. Pirmajā braucienā no pirmās vietas startēja Batraks, tomēr ar lielisku startu līdera pozīciju jau pirmajos pagriezienos pārņēma Bērziņš. Nākamo apļu laikā gan Batrakam izdevās atgūt pirmo vietu, ko viņš arī pārliecinoši nosargāja līdz finišam. Tālākajā brauciena gaitā Bērziņš tehnikas saudzēšanas nolūkos samazināja ātrumu, kas Švaglim ļāva aizsteigties garām un finišēt otrajā pozīcijā, tādējādi Bērziņš trešais, bet Laipnieks ceturtais.

Otrajā braucienā no pirmās starta rindas startēja Batraks un Švaglis, tomēr abiem nepadevās starts, kas ļāva pacelties uz priekšu gan Bērziņam, gan Laipniekam. Tomēr tāpat kā iepriekšējā braucienā arī šoreiz Batraks demonstrēja lielisku ātrumu un atguva līderpozīciju. Sekoja aizraujoša cīņa starp Batraku un Bērziņu, tomēr beigās finiša karogu pirmais sasniedza Batraks, izcīnot uzvaru abos braucienos un posmā kopumā. Tādējādi otrais posmā Bērziņš, bet Švaglim trešais goda pjedestāla pakāpiens. Jāatzīmē, ka pēdējo gadu līderis Laipnieks šoreiz nestartēja ar savu spēkratu un visu sacensību dienu cīnījās ar regulējumiem un tehniskām likstām.

Volgās pārliecinoši ātrākais bija Andrejs Kuzņecovs, tomēr pirmajā braucienā tika piedzīvotas tehniskas problēmas un izstāšanās. Pirmā brauciena uzvarētājs Edgars Tomsons otrajā braucienā atradās otrajā pozīcijā, kas būtu ļāvis viņam izcīnīt uzvaru posmā, tomēr trešajā aplī balstiekārtas defekta dēļ Tomsonam nācās izstāties. Tādējādi beigās pirmais abu braucienu summā šoreiz Didzis Dobums, Kuzņecovs otrais, bet Tomsonam trešais rezultāts.

Nākamās MANO sacensības norisināsies 15. jūlijā, kad Biķernieku trasē tiks aizvadīts skatītāju iemīļotais un jau par skaistu tradīciju kļuvušais Rīgas Motormuzeja kauss. Tajā uz starta izies ne vien "MANO Superlaps", "Dzintara aplis" un Igaunijas vēsturisko formulu čempionāts, bet arī "ABC Race" seriāls.

Tāpat ikviens laipni aicināts pievienoties MANO rīkotajiem autošosejas treniņiem, kuros var piedalīties gan ar ielas, gan ar sacīkšu automašīnām. Nākamais treniņš jau šo piektdien, 2. jūnijā, kam sekos treniņi 15. jūnijā, 29. jūnijā un 13. jūlijā.