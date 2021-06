Autošosejas sezona turpināsies 'Audruring' trasē Igaunijā

Ar "Henkell Grand Prix" sacensībām no 18. līdz 20. jūnijam "Audruring" trasē Igaunijā tiks aizvadīts Baltijas un Latvijas autošosejas čempionāta otrais posms, kurā par augstām vietām prestižās sacensību klasēs cīnīsies arī asfalta trašu braucēji no Latvijas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Maija vidū notikušajā pirmajā sacensību posmā uz starta stājās 115 dalībnieki vairākās ieskaites klasēs, līdzīgs skaits dalībnieku sagaidāms arī šoreiz, vēlreiz apliecinot arvien augošo autošosejas popularitāti visās Baltijas valstīs.

"Liels gandarījums, ka arī čempionāta otrajā posmā redzēsim tik kuplu dalībnieku skaitu no Baltijas valstīm un arī no Somijas. Priecē arī aizvien augošais braucēju un komandu skaita pieaugums tieši no Latvijas. Ceru, ka šī tendence turpināsies arī nākamajos posmos un nāciju rangā varēsim mest izaicinājumu lietuviešiem," komentē čempionāta organizators Andis Meilands.

Baltijas sešu stundu izturības čempionāta (BEC 6H) pieteikumos var atrast trīs Latvijas komandu vārdus. "Flash Racing Latvia" ar "Lamborghini Huracan ST" sacensības Rīgā neizvērtās veiksmīgi, bet komanda noteikti būs vieni no favorītiem uz uzvaru. Izturības sacensību prestižajā "TCR" klasē vienīgā Latvijas komanda "LV Racing" ar pilotiem Valteru Zviedri un Ivaru Valleru arī pieskaitāma favorītu pulkam, kas klasē izveidojies ļoti plašs ar spēcīgiem konkurentiem no kaimiņvalstīm. "A3000" klasē uz starta stāsies arī "Mažeiķu Auto Sporta klubs", pērnā gada čempioni ir pilnā gatavībā aizstāvēt savu titulu ar Latvijas pilotu Artūru Šiminu komandas sastāvā.

"BMW 325 Cup" šogad ir kļuvusi par masveidīgāko un noteikti skatāmāko sacensību klasi Baltijas autosportā. Arī Pērnavā uz starta gaidāmi vismaz 30 dalībnieki no četrām valstīm. Latvijas lielākās cerības par uzvaru saistās ar Matīsu Mežaku, Tomu Bērziņu un Mārtiņu Lapiņu. Tik lielā konkurencē pārsteigumu var sagādāt teju ikviens no vairāk nekā 15 Latvijas pilotiem uz starta.

"GT" klasē uz starta stāsies Baltijas mērogiem ekskluzīvi un jaudīgi spēkrati. Latvijas cerības saistās ar Artūru Batraku pie "Lamborghini" stūres, tomēr viņam konkurenci sastādīs divi lietuviešu sportisti ar identiskiem spēkratiem, kā arī Igaunijas sportisti ar "Porsche GT3 Cup" automašīnām un Lietuvas sportisti ar "Chevrolet Corvette" un "Audi TT RS" automašīnām. "BTC4" klasē Jānis Hāns centīsies pārspēt vairākkārtējo Baltijas čempionu no Somijas Jirki Jonkari.

Pasaules līmeņa "TCR" sprinta sacensībās Valters Zviedris uzskatāms par galveno favorītu, tomēr sīvu konkurenci sastādīs igauņu sportisti Miks Mātens un Pēters Pēks. Lai kļūtu par pirmo Latvijas sportistu, kas ieguvis šo titulu, pārākums būs jāapliecina trasē.

Vēsturisko formulu sacensībās "HCR Formula Historic" pēdējo gadu neapšaubāms līderis ir Andris Griķis, kurš ir pārtraucis igauņu dominanci klasē, bet šogad viņam uzradies vēl viens konkurents no Latvijas – Raitis Mūrnieks, kurš ir apņēmības pilns izkarot čempionu troni savā īpašumā.

"Nankang Endurance Academy" jeb divu stundu izturības sacensībās Latviju "BMW 325 Cup" klasē pārstāvēs vairākas komandas, kas gribēs reabilitēties par neveiksmēm mājas sacīkstēs Biķerniekos. Bet svētdien gaidāmajās "ABC Race" sacensībās uz starta stāsies 15 sportisti no Latvijas.

Sacensības tiešraidē varēs vērot "Baltic Touring Car Championship" sociālo tīklu "Facebook" un "YouTube" vietnēs.