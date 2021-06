Azerbaidžānas 'Grand Prix' treniņus ar ātrākajiem laikiem uzsāk 'Red Bull'

Pirmās formulas (F-1) čempionāta pašreizējais līderis Makss Verstapens no "Red Bull" komandas piektdien bijis ātrākais Azerbaidžānas "Grand Prix" pirmajā treniņbraucienā, bet viņa komandas Serhio Peress uzvarēja otrajā treniņsesijā.

Nīderlandietis Verstapens 6,003 kilometru garajā distancē Baku ielās, kur F-1 atgriežas pēc divu gadu pārtraukuma, finišēja pēc vienas minūtes un 43,184 sekundēm.

Aiz viņa finišēja divas "Ferrari" mašīnas – Šarls Leklērs no Verstapena atpalika par 0,043 sekundēm, bet spānis Karloss Sainss – par 0,337 sekundēm.

Verstapena komandas biedrs meksikānis Peress finišēja 0,446 sekundes pēc sava komandas biedra, apsteidzot Danielu Rikjardo no Austrālijas ("McLaren") un Pjēru Gaslī ("AlphaTauri").

Septiņkārtējais pasaules čempions brits Lūiss Hamiltons ("Mercedes") finišēja pēc vienas minūtes un 43,893 sekundēm, apsteidzot britu Lendo Norisu ("McLaren") un divkārtējo pasaules čempionu "Alpine" braucēju spāni Fernando Alonso. "Mercedes" komandas pilots soms Valters Botass pirmajā treniņbraucienā ieņēma desmito vietu.

Četrkārtējais pasaules čempions Sebastjans Fetels ("Aston Martin") ieņēma 15. vietu, bet čempionāta jaunpienācējs Miks Šūmahers ("Haas") palika 19. vietā.

Verstappen is top dog in first practice, Leclerc a fraction behind #AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/0PSE0LzLWE