'Baltic Time Attack Series' ar aizraujošām sacensībām debitējis Pērnavas trasē

Maija pirmā nedēļas nogale izvērtās visai vēsa un dažviet sniegota, bet atšķirībā no Somijas "time attack" organizatoriem un vairākiem dalībniekiem, "Baltic Time Attack Series" organizatori nenobijās un neatcēla paredzētās sacensības. Sniega un lietus mākoņi nolēma apiet Pērnavu, un sacensības notika sausā trasē. Pirmajā "Baltic Time Attack Series" posmā fantastisku rezultātu uzrādīja Artūrs Batraks, kurš ar "Lamborghini Huracan Super Trofeo" uzrādīja labāko apļa laiku 1:15.962, kas ir tikai par 1.345 sekundēm lēnāks nekā oficiālais trases rekords, kas uzstādīts ar "Formula Baltic" klases sporta auto.

No aukstajiem laikapstākļiem un skarbajām laika prognozēm nenobijās 33 dalībnieki no četrām valstīm, kuri cīnījās par godalgotām vietām sešās klasēs. Jau kvalifikācijas braucienā kļuva skaidrs, ka dažās klasēs būs ļoti sīva konkurence, jo apļu laiki bija visai līdzīgi. Kā arī tika paredzēts, apļu laiki dienas laikā arvien turpināja uzlaboties, piemēram, Artūrs Batraks kvalifikācijā uzrādīja 1:19.663, pirmajā sacensību braucienā – 1:18.765, bet otrajā to uzlaboja par 2,8 sekundēm.

Citi dalībnieki nespēja uzrādīt tik fantastisku uzlabojumu, bet progress bija manāms katrā aplī. Sacensības noslēdzās īsu mirkli pirms arī Pērnavu skāra slapja sniega un lietus gāzes, tādejādi nācās secināt, ka arī daba darīja visu, lai sacensības izdotos.

Eduards Kalve, "Baltic Time Attack Series" organizators: "Mēs ļoti priecājamies, ka mums nebija iemesla atcelt sacensības un ka paši drosmīgākie dalībnieki nenobijās. Kopumā bija liels prieks skatīties uz draudzīgo un ģimenisko atmosfēru trasē – pieredzējušus autosportistus no autosporta debitantiem bija iespējams atšķirt tikai pēc tā, kurš dialogos uzdeva jautājumus un kurš atbildēja. Patiesi liels prieks ir par to, ka šis formāts aizrauj gan vienu gan otrus. Šobrīd jau skaidri varam prognozēt, ka nākamajā posmā dalībnieku skaits būs vismaz trīsreiz lielāks, jo tieši par posmu Biķerniekos interesi ir izrādījuši ne tikai potenciālie dalībnieki no Baltijas, bet arī Skandināvijas un citām kaimiņvalstīm."

Ātrākajā "Unlimited" klasē pirmo vietu izcīnīja Artūrs Batraks ar "Lamborghini Huracan Super Trofeo", bet otro vietu – Raimonds Tihonovs ar "Nissan 200SX". Savukārt ekskluzīvajā "Supercar" klasē par uzvaru cīnījās "Porsche" entuziasti no Lietuvas – uzvaru izcīnīja Mants Janavičus ar "Porsche 911 Turbo S", aiz sevis atstājot Mariusu Bartkusu ar "Porsche 911 GT3". Jāpiebilst, ka kvalifikācijā Bartkus bija ātrākais, bet savas līdera pozīcijas zaudēja jau pirmajā sacensību braucienā un sacensības noslēdza ar nepilnu 0,7 sekunžu deficītu. Uz goda pjedestāla trešā pakāpiena kāpa Jonas Poskus, kurš kvalifikācija bija vien piektajā pozīcijā. PRO2000 klasē pārliecinoši ātrākais bija Modris Žentiņš ar "Honda Civic", otrajā vietā finišēja igaunis Aivars Aedmā ar "Honda Civic".

Visplašākais dalībnieku skaits bija "3000+" klasē, kurā dominēja lietuvietis Dainis Kablis ar "Mitsubishi Lancer Evo X" un kuram nekādi nespēja pietuvoties Edgars Freivalds ar "Mitsubishi Lancer Evo X". Trešo vietu ar "Subaru Impreza" izcīnīja Mārcis Stūriška.

Klasē "3000" ātrākais izrādījās Andris Čats ar 3. sērijas BMW, kurš aiz sevis atstāja Igaunijas pārstāvjus – Vladimiru Tkatsovu ar "Honda Civic Type-R" un kvalifikācijas uzvarētāju Juriju Ledjajevu ar "BMW 328".

Klasē "2000" ar "Honda Civic" uzvaru izcīnīja Reinis Trūps, otrajā vietā atstājot Sandi Siliņu ar "Honda Civic", kā arī sacensību jaunāko dalībnieci un vienīgo meiteni Martu Starku, kura startēja ar šīs klases uzvarētāja automašīnu.

"Baltic Time Attack Series" otrais posms notiks 22. jūnijā Biķernieku trasē.