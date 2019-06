'Baltic Time Attack Series' gatavojas debijai Biķerniekos

Pirms mēneša, 4. maijā, savas debijas sacīkstes aizvadīja jaunais auto sacensību seriāls "Baltic Time Attack Series". Sezonas atklāšana norisinājās "Auto24ring" trasē Igaunijā, tomēr 22. jūnijā notiekošais otrais posms jaunās sacensības atvedīs uz Biķernieku komplekso sporta bāzi.

Pirmās "Baltic Time Attack Series" sacīkstes pulcēja dalībniekus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas. Uz otro posmu Latvijā pievienosies ne vien kuplāks dalībnieku skaits no Baltijas valstīm, bet arī jauni dalībnieki no Somijas. Ziemeļvalsts sportistus Biķernieku trase piesaista ar savu reljefu un atrašanos meža vidū, kas rada īpašas un neaizmirstamas braukšanas sajūtas.

Jaunā seriāla pirmajās sacīkstēs uz starta izgāja ļoti interesants un daudzveidīgs automašīnu sastāvs. Trasē redzējām gan dalībnieku vidū populāros 3. sērijas BMW un "Honda Civic", gan arī tādus sportiskus ielas auto kā "BMW M2", "Mitsubishi Lancer Evolution", "Nissan GT-R", "Porsche 911 GT3" un "Toyota GT86". Tāpat skatītājus ar, iespējams, ātrāko auto Baltijā priecēja Artūrs Batraks, pilotējot savu autošosejas "Lamborghini Huracan Super Trofeo".

Kā pēc auto sastāva var saprast, tad "Baltic Time Attack Series" seriālā piedalīties aicināts ikviens, kas vēlas labi pavadīt laiku trasē un sacensties ar sev līdzīgi domājošiem. Dalībnieki var sacensties dažādās ielas un sporta auto klasēs.